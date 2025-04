HSV-Star Pherai droht das Aus

IMAGO/Henning Rohlfs

Verlässt Immanuel Pherai den HSV im Sommer?

Vertraglich ist Immanuel Pherai noch bis Ende Juni 2027 an den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV gebunden. Der offensive Mittelfeldspieler kämpft derzeit aber wohl um seine Zukunft beim HSV.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist aktuell unklar, ob der Hamburger SV mit Immanuel Pherai in die kommende Saison geht.

Demnach bleiben dem 23-Jährigen die verbleibenden vier Spiele in der 2. Bundesliga Zeit, um die Bosse von sich zu überzeugen. Das Boulevardblatt schreibt in dem Zusammenhang von einer "heißen Phase der Bewährung".

Pherai kommt in dieser Saison nicht wirklich in Fahrt, hatte immer wieder mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Nur 17 Einsätze mit zwei Toren und zwei Vorlagen stehen zu Buche. Von Beginn an durfte der Offensivspieler lediglich sechs Mal ran.

Dabei hatte er vor der aktuellen Spielzeit noch angekündigt, endlich beim HSV durchstarten zu wollen. "Ich muss deutlich mehr zeigen als letzte Saison. Da habe ich nicht so gespielt, wie ich normalerweise spiele. Ich kann schon sagen, dass ich damit unzufrieden war und in dieser Saison deutlich mehr in die Mannschaft reinbringen kann", hatte er damals zur "Bild" gesagt.

In Pherais bis 2027 gültigem Vertrag soll eine Ausstiegsklausel verankert sein. Diese greift "Bild" zufolge aber nur, wenn der HSV nicht in die Bundesliga aufsteigt.

Immanuel Pherai konnte sich beim BVB nicht durchsetzen

Im Sommer 2017 wechselte Pherai als großes Talent von AZ Alkmaar in die Jugendabteilung von Borussia Dortmund. Für die Profis des BVB absolvierte er allerdings nur ein einziges Spiel.

Nachdem Pherai zunächst an PEC Zwolle verliehen war und in der Saison 2021/2022 für den BVB II in der 3. Liga spielte, schloss er sich 2022 Eintracht Braunschweig an.

Im Sommer 2023 folgte der Wechsel zum Hamburger SV. 750.000 Euro sollen den Besitzer gewechselt haben.