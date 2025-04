Interessent macht offenbar Ernst bei Thomas Müller

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Müller wird den FC Bayern im Sommer verlassen

Nachdem mittlerweile bekannt ist, dass Thomas Müller den FC Bayern im Sommer verlassen muss, gibt es immer wieder Gerüchte um die Zukunft des Offensivmannes. Zuletzt gab es Spekulationen um einen Wechsel nach Italien, und an diesen ist offenbar mehr dran als gedacht.

Thomas Müller befindet sich aktuell in seinen letzten Wochen als Spieler des FC Bayern. Wie es für den Routinier weitergeht, bleibt wohl noch ein wenig (s)ein Geheimnis. Die "Sport Bild" berichtete kürzlich, dass sich der Offensivspieler noch ein wenig dafür brauchen wird, sich zu entscheiden, wo er seine Laufbahn im Sommer fortsetzen wird.

Genannt wurden bereits einige Klubs und Ziele. Unter anderem wurde die MLS gehandelt, aus Italien kam unter anderem ein Wechsel zu AC Florenz auf. Bei der Fiorentina liefen bereits die einstigen Bayern-Stars Luca Toni, Mario Gomez und Franck Ribéry auf. Bislang konkretisierten sich die Gerüchte aber nicht. Doch das ändert sich nun.

Denn wie die "Sport Bild" berichtet, führt mittlerweile eine konkrete Spur in die Serie A. Laut dem italienischen Transfer-Insider Gianluca di Marzio haben die Florenz-Verantwortlichen mittlerweile Kontakt zu Müllers Management aufgenommen.

"Was Thomas Müller betrifft, so kann ich bestätigen, dass die Fiorentina seinen Berater angerufen hat, um sich zu informieren", sagte di Marzio dem Portal "wettfreunde.de" und fügte erklärend an: "Es gibt keinen Deal, aber sie haben sich erkundigt, ob Müller nach Italien wechseln möchte, weil kein italienischer Verein mit seinem Gehalt bei Bayern München mithalten kann."

Müllers Agent habe angeblich noch nicht geantwortet, "weil er wahrscheinlich alle interessierten Klubs sammeln und bewerten wird und dann am Ende der Saison mit Thomas sprechen wird, um zu sehen, ob er in Europa bleiben, nach Saudi-Arabien oder in die MLS gehen will".

Florenz statt FC Bayern: Die Stadt wird Müller lieben

Trotz der zu erwartenden finanziellen Einbußen könnte Florenz eine lohnenswerte Station für Müller sein, der durch seine vielen Jahren beim FC Bayern mit seinem dortigen Top-Gehalt ausgesorgt haben dürfte.

"Die Fiorentina ist ein ideales Ziel für ehemalige Bayern-München-Spieler wie Franck Ribéry oder Mario Gomez. Das werden sie versuchen, Thomas Müller zu verkaufen, die Tatsache, dass er frei aufspielen kann und eine Stadt genießen kann, die ihn lieben wird", stellte di Marzio die Vorzüge heraus.

Als Tabellenachter (und einem Spiel weniger als viele Konkurrenten) hat die Fiorentina noch die Chance auf den Sprung ins internationale Geschäft.