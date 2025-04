Bayer Leverkusen nimmt Transfer-Gespräche mit Man City auf

IMAGO/Sebastian Frej

James McAtee (r.) steht erneut bei Bayer Leverkusen auf dem Wunschzettel

Schon im Winter war über einen Wechsel von Manchester Citys Offensiv-Talent James McAtee in die Bundesliga spekuliert worden. Damals hatten neben Bayer Leverkusen auch Borussia Dortmund und RB Leipzig ihr Interesse am 22-Jährigen bekundet. Nun startet die Werkself offenbar einen neuen Anlauf bei dem Youngster.

Denn laut "Sky"-Transferjournalist Florian Plettenberg führen der amtierende Bundesliga-Champion und der englische Meister bereits konkrete Gespräch über einen Sommer-Transfer des offensiven Mittelfeldspielers. Konkurrenz droht den Rheinländern demnach aus der italienischen Serie A und Premier League.

Eine Einigung mit einem der interessierten Klubs habe McAtee noch nicht erzielt, so Plettenberg in seinem Bericht beim Kurznachrichtendienst X weiter. Der Spieler selbst soll sich einen Wechsel im Anschluss an die laufende Saison durchaus vorstellen können. City-Teammanager Pep Guardiola soll jedoch einen Verbleib des Kreativspielers begrüßen.

Bayer Leverkusen war schon im Winter interessiert

In Manchester steht der 18-fache U21-Nationalspieler Englands eigentlich noch bis 2026 unter Vertrag. Zum Stammpersonal bei den Citizens zählt der Offensivspieler nicht, kam in dieser Spielzeit aber immerhin bereits auf 24 Pflichtspieleinsätze, die meisten davon allerdings als Joker. Nur im Pokal durfte das Eigengewächs regelmäßig von Beginn an ran.

Schon im Winter hatte sich McAtee mit einer Luftveränderung beschäftigt. Damals sollen neben der Werkself auch der BVB, RB Leipzig und Mainz 05 an ihm dran gewesen sein. Im Raum stand eine Leihe mit anschließender Kaufoption. Rund 20 bis 30 Millionen Euro Ablöse waren ins Gespräch gebracht worden.

Welches Transfermodell für den Spieler im kommenden Sommer möglich ist, lässt Plettenberg in seinem Bericht offen. Auch über mögliche Ablösemodalitäten ist bislang nichts bekannt.