Stevens kritisiert S04-Bosse: "Einfach nicht in Ordnung"

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Huub Stevens übt Kritik am Vorgehen der Bosse des FC Schalke 04

Spätestens am Saisonende werden sich die Wege von Kees van Wonderen und dem FC Schalke 04 wohl trennen. Mit brisanten Aussagen über seine Zukunft und Kritik an den S04-Bossen nach dem 2:2-Unentschieden gegen den HSV ist das Aus des Niederländers wohl besiegelt. Trainer-Ikone Huub Stevens findet das schade.

Die Gerüchte um einen Trennung zwischen dem FC Schalke 04 und Trainer Kees van Wonderen reißen nicht ab. Am Samstagabend kündigte der Cheftrainer dann plötzlich - ohne Absprache mit seinen Vorgesetzten - sein Aus am Saisonende an: "Für mich ist klar, dass ich nach dieser Saison nicht mehr hier bin. Alle Signale dafür sind da."

Zudem teilte der 56-Jährige mit klaren Worten gegen die Führungsriege um Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann aus. Inzwischen wird auch über einen Blitz-Rauswurf des Niederländers diskutiert, der eigentlich noch bis 2026 am Berger Feld unter Vertrag steht. Dass er diesen erfüllen wird, gilt mittlerweile als ausgeschlossen.

FC Schalke 04: "So kann es nicht weitergehen"

Klub-Legende und Jahrhunderttrainer Huub Stevens bedauert die Entscheidung. "Ich verstehe die Sache mit Kees nicht. Ich finde es sehr schade, dass er im Sommer gehen muss. Der Umgang mit ihm war einfach nicht in Ordnung – da tut er mir wirklich leid", so der Niederländer über die Situation seines Landsmannes im "Sport1"-Interview.

"Kees würde so etwas nicht einfach sagen, wenn es nicht feststünde, dass er nächste Saison nicht mehr dabei ist. Das ist wirklich schade, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. So etwas muss man doch auf eine andere Weise klären", legte der 71-Jährige nach, der große Hoffnungen in den neuen Sportvorstand setzt.

"Da sieht man wieder, wie viel Unruhe in diesem Verein herrscht. Ich hoffe sehr, dass Frank Baumann es schafft, endlich Ruhe in den Klub zu bringen – so kann es jedenfalls nicht weitergehen", sagte Stevens dem TV-Sender.