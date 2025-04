Comeback-Plan: Musiala verrät "großes Ziel"

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Jamal Musiala steht dem FC Bayern seit Anfang des Monats nicht zur Verfügung

Seit Anfang April steht Jamal Musiala dem FC Bayern nicht zur Verfügung, das Champions-League-Aus seines Arbeitgebers musste der Ausnahmekönner tatenlos von der Couch aus verfolgen. In einem Interview hat der deutsche Nationalspieler sein "großes" Comeback-Ziel bekanntgegeben.

Beim Freitagabendspiel der Bundesliga zwischen dem FC Augsburg und FC Bayern verletzte sich Jamal Musiala. Im Nachbarschaftsduell zog sich der 22-Jährige einen Muskelbündelriss im linken, hinteren Oberschenkel zu, der ihn seitdem außer Gefecht setzt. Das Zuschauen fällt dem Offensivspieler nicht leicht.

"Das Ausscheiden [in der Champions League gegen Inter Mailand] tatenlos am TV zu verfolgen tat richtig weh. Ich habe mit den Jungs gelitten, ich finde, dass wir trotz der Ausfälle super gekämpft haben und mehr verdient gehabt hätten", erklärte der DFB-Star im Gespräch mit der "Sport Bild". Nun arbeitet Musiala an einer Rückkehr auf den Rasen.

FC Bayern: Musiala will bei Klub-WM wieder mitmischen

"Ich habe am ersten Tag nach meiner Verletzung mit der Arbeit am Comeback begonnen, und so weit läuft alles nach Plan. Ich habe ein großes Ziel: die Klub-WM. Denn dort geht es um viel Prestige, Einnahmen für den Verein und einen neuen, internationalen Titel. Und den wollen wir gewinnen! Ich will in den USA wieder auf dem Platz stehen", so der Youngster weiter. Das Turnier beginnt Mitte Juni.

Eine Rückkehr in der laufenden Bundesliga-Spielzeit ist daher wohl unwahrscheinlich. Im deutschen Oberhaus liegt der Rekordmeister sowieso auf Meisterschaftskurs, mit acht Punkten Vorsprung auf Bayer Leverkusen ist den Münchnern der Titel an den letzten vier Spieltagen wohl kaum noch zu nehmen. Ein frühzeitiger Einsatz Musialas würde also ein unnötiges Risiko darstellen.

Mit seinem Arbeitgeber hat der deutsche Nationalspieler sowieso größere Ziele: "In unserer Mannschaft steckt eine große Zukunft. Wir haben viele Top-Spieler, sowohl letzte Saison gegen Real als auch jetzt gegen Inter haben nur Kleinigkeiten gefehlt. In dieser Mannschaft steckt der Champions-League-Sieg, davon bin ich überzeugt!"