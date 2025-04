Trainer-Beben beim 1. FC Kaiserslautern wohl beschlossen

IMAGO/David Inderlied

Markus Anfang ist wohl nicht länger Trainer des 1. FC Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern wird den Saisonendspurt offenbar mit einem neuen Cheftrainer angehen. Medienberichten zufolge entlässt der Zweitligist Markus Anfang mit sofortiger Wirkung. Mit Torsten Lieberknecht ist der Nachfolger bereits gefunden. Der ehemalige Coach des SV Darmstadt 98 wird mit sofortiger Wirkung übernehmen.

Das berichten der Pay-TV-Sender "Sky" sowie "Sport1" und "Bild" am Dienstagabend. Demnach hat Lieberknecht seinen eigentlich bis 2027 datierten Vertrag bei den Hessen am Dienstag aufgelöst, um die Pfälzer bereits an den letzten vier Zweitligaspieltagen betreuen zu können. Im September hatte der 51-Jährige sein Amt am Böllenfalltor niedergelegt.

Auch die Mannschaft sei inzwischen über die Entscheidung informiert, heißt es.

Noch am Vormittag hatte "Sky" vermeldet, dass der ehemalige Übungsleiter von Werder Bremen, der zuletzt beim FC Schalke 04 gehandelt wurde, eher keine sofortige Entlassung fürchten müsse. Das wahrscheinlichste Szenario sei aktuell, dass man nach der Saison getrennte Wege geht. Nun vollzog der FCK offenbar eine schnelle Kehrtwende.

1. FC Kaiserslautern verliert Aufstieg aus den Augen

Beim FCK habe sich laut "Sky" eine Stimmung der Unzufriedenheit aufgestaut. Nach drei Niederlagen in Folge haben die Roten Teufel im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg zuletzt mächtig Federn gelassen. Am Osterwochenende ist man auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt zwar weiterhin nur drei Punkte.

Die Chefetage soll in den letzten Wochen allerdings zunehmend eine spielerische Entwicklung vermissen. Öffentliche Aussagen von Anfang hätten mitunter ebenfalls für "Verwunderung" gesorgt, so der Bericht. Das Interesse aus Gelsenkirchen eröffnet nun wohl grundsätzliche Frage über eine gemeinsame Zukunft. Der FC Schalke 04 sucht für die neue Spielzeit angeblich einen Nachfolger für Kees van Wonderen.

Laut "WAZ" sollen sich die Königsblauen "nach Namen wie Anfang" erkundigt haben. Die Pfälzer sind bereits über das Schalker Interesse an Anfang informiert, konkreter Kontakt besteht hingegen noch nicht, schreibt "Sky".