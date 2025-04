Überraschung! Werders Burke vor Wechsel zu Union?

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Oliver Burke zieht es wohl von Werder Bremen zu Union Berlin

In den vergangenen Wochen drehte der eigentlich schon abgeschriebene Oliver Burke bei Werder Bremen auf, spielte sich gar in der Startelf der Norddeutschen fest. Kein Wunder also, dass die SVW-Bosse den auslaufenden Vertrag des Überraschungs-Knipsers verlängern wollen. Nun steht offenbar fest, dass es den Schotten zu einem Liga-Konkurrenten zieht.

Laut der vereinsnahen "DeichStube" ist der Werder-Abgang von Oliver Burke im Sommer beschlossene Sache. Demnach zieht es den bulligen Angreifer ablösefrei zu Union Berlin, die am Wochenende mit dem wilden 4:4-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart den Klassenerhalt feiern konnten.

Dem für gewöhnlich gut informierten Online-Portal zufolge absolvierte der schottische Nationalspieler am Dienstag bereits seinen Medizincheck beim Klub aus der Hauptstadt. Es wird erwartet, dass die Verpflichtung des 28-Jährigen, der 2022 ablösefrei an die Weser wechselte, bereits in den kommenden Tagen offiziell gemacht wird.

Werder Bremen wollte mit Burke verlängern

Eigentlich war das Kapitel Werder Bremen für den Stürmer bereits im vergangenen Sommer beendet. Weil bis zum Deadline Day kein Abnehmer für Burke gefunden wurde, trainierte er weiter mit der Mannschaft, ohne jedoch realistische Einsatzchancen in Pflichtspielen zu haben. Dennoch blieb der Ex-Leipziger dran, was Coach Ole Werner mit ersten Joker-Einsätzen honorierte.

Burke zahlte das Vertrauen zurück, eroberte Anfang März gar einen Stammplatz und steht heute bei sechs Toren in 24 Partien. Plötzlich ist der "Schotte mit dem Bart" mit seiner Dynamik und Wucht ein wichtiger Faktor für Werder, dessen Verantwortliche umgedacht haben und mit ihrem Spätzünder verlängern wollen.

Problem: Da Burke in seiner bisherigen Karriere als äußerst wankelmütig galt, wollen die Bremer sein Arbeitspapier nur zu geringeren Bezügen und leistungsbezogen verlängern. Laut "Bild" lehnte der Senkrechtstarter die offerierte Gehaltsreduzierung seiner jährlich 1,2 Millionen Euro um 40 Prozent allerdings ab, ebenso ein verbessertes Angebot.