Neues Stadion wird nach Papst Franziskus benannt

AFP/SID/EITAN ABRAMOVICH

Besondere Beziehung: Papst Franziskus und San Lorenzo

In der argentinischen Heimat von Papst Franziskus wird sein Lieblings-Fußballklub San Lorenzo sein neues Stadion nach dem zu Wochenbeginn verstorbenen Pontifex benennen.

Vereinspräsident Marcelo Moretti bestätigte am Dienstag, im Vorjahr bei einem Besuch des Papstes im Vatikan in Rom von Franziskus persönlich die Erlaubnis dafür bekommen zu haben. Die Bauarbeiten für die 55.000-Zuschauer-Arena sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Doch San Lorenzo wird bereits bis zum Begräbnis des bisherigen Oberhauptes der katholischen Kirche am Samstag in Rom seines berühmtesten Anhängers gedenken.

Laut Moretti bleibt die am Montag nach der Todesnachricht aus dem Vatikan geschlossene Kapelle auf dem Klubgelände im Westen der Hauptstadt Buenos Aires ab Mittwoch täglich bis 21:00 Uhr geöffnet, damit Trauernde an einem improvisierten Altar mit einem Bildnis von Franziskus beten und sich verabschieden können.

Außerdem wird San Lorenzo am Samstag im Punktspiel gegen Rosario Central mit einem Sondertrikot an sein Ehrenmitglied erinnern.