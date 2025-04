Hintergründe zum Trainer-Beben enthüllt

IMAGO/David Inderlied

Die Ära von Markus Anfang in Kaiserslautern ist vorbei

Trainer-Knall in Kaiserslautern: Der Zweitligist setzt im Endspurt der Saison Trainer Markus Anfang vor die Tür. Nun werden Hintergründe zum überraschenden Aus enthüllt.

Beben auf dem Betzenberg. Mitten in der Schlussphase der Saison trennt sich der 1. FC Kaiserslautern von Cheftrainer Markus Anfang.

Schon den Dienstag über sollen laut "Bild" die Verantwortlichen des Klubs ohne den Trainer getagt haben.

Die Formkurve der Pfälzer zeigte zuletzt stark nach unten. Im Aufstiegsrennen musste der FCK daher arg Federn lassen. In den vergangenen fünf Partien holte der Klub nur fünf Punkte. Die FCK-Macher sahen demnach die Gefahr, dass der Aufstieg fahrlässig verspielt werde.

Anfang hatte auf die Zielsetzung von vor der Saison verwiesen und den damit verbundenen einstelligen Tabellenplatz. Der 50-Jährige wollte über den Sommer hinaus etwas in Kaiserslautern aufbauen.

Am Abend soll es dann zum "Krach" gekommen sein, so "Bild". Die Verantwortlichen sollen zunächst gar nicht mit ihm nicht gesprochen haben, Anfang habe aus den Medien erfahren haben, dass über ihn diskutiert wird.

In einer gemeinsamen Runde soll er den Bossen um Geschäftsführer Thomas Hengen und Sportdirektor Marcel Klos erklärt haben, dass dies kein guter Umgang sei. Eine weitere Zusammenarbeit sei nach diesem "Knall" nicht mehr möglich gewesen, schreibt die "Bild".

Lieberknecht übernimmt ab sofort in Kaiserslautern

Mit Torsten Lieberknecht ist der Nachfolger für Anfang schon gefunden. Der ehemalige Coach des SV Darmstadt 98 wird umgehend übernehmen.

Zunächst hatten "Sky" sowie "Sport1" und "Bild" am Dienstagabend von der Entscheidung berichtet, die der Klub nur wenig spät offiziell machte. Lieberknecht hatte seinen eigentlich bis 2027 datierten Vertrag bei SV Darmstadt zuvor aufgelöst, um die Pfälzer bereits an den letzten vier Zweitligaspieltagen betreuen zu können. Im September hatte der 51-Jährige sein Amt am Böllenfalltor niedergelegt.

"Die Freistellung des Trainergespanns begründet der FCK mit den Eindrücken der vergangenen Wochen, dass die Mannschaft ihr Potential nicht voll ausgeschöpft und ihr Leistungsmaximum nicht erreicht hat. Nach einer eingehenden Analyse fehlt den Verantwortlichen die Überzeugung, diesem Trend in der aktuellen personellen Konstellation entgegenzuwirken", heißt es in einer offiziellen Mitteilung über die Gründe der Trennung.