Der "klare" Bayern-Plan mit Neuer und Urbig

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jonas Urbig ersetzte zuletzt Stammkeeper Manuel Neuer

Bayern-Keeper Manuel Neuer arbeitet an seinem Comeback. Sein Ersatzmann Jonas Urbig darf auch künftig auf weitere Einsätze hoffen. Wie geht es in der kommenden Saison mit dem Duo weiter?

Manuel Neuer steht vor seiner Rückkehr ins Tor des FC Bayern. Nach dem Muskelfaserriss in der Wade (beim Jubeln gegen Leverkusen in der Champions League zugezogen) und einem weiteren Rückschlag soll er im Endspurt der Bundesliga wieder zwischen den Pfosten stehen.

Sein Vertreter Jonas Urbig machte bis auf einen unglücklichen Patzer beim 1:1 gegen Union Berlin einen guten Eindruck.

Der Torwart, der im Winter vom Zweitligisten 1. FC Köln nach München wechselte, soll auch in der kommenden Saison mehrere Einsätze erhalten.

Bestimmte Spiele haben die Bayern-Bosse noch nicht im Sinn, "die werden wir dann gemeinsam festlegen innerhalb der Saison", zitierte "Sky" Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.

Der Zukunftsplan auf der Torwartposition sei "ganz klar mit Jonas und Manuel besprochen", sagte Freund weiter: "Es werden auch wichtige Spiele sein, weil wir absolutes Vertrauen in Jonas haben."

Während Urbig sich in München als Backup mit Ambitionen in Position bringt, wird Bayern-Leihgabe Alexander Nübel vorerst weiter in Stuttgart auflaufen.

Entscheidung um Nübel gefallen

Nübel ist bis 2029 noch an den FC Bayern gebunden. Seit der vergangenen Saison spielt der Schlussmann aber auf Leihbasis beim VfB Stuttgart. Das Geschäft ist noch bis Sommer 2026 anberaumt.

Bis zum 30. April können die Münchner Medienberichten zufolge entscheiden, ob sie Nübel schon für die kommende Saison zurück an die Säbener Straße holen. Laut "Sky" ist nun eine Entscheidung über dieses Szenario gefallen.

Demnach wird der FC Bayern keinen Gebrauch von der Klausel machen. Die Leihe werde nicht vorzeitig abgebrochen, heißt es. Damit stehe fest, dass Nübel auch in der kommenden Saison beim VfB Stuttgart zwischen den Pfosten steht.

Gerüchte um ein Interesse von Bayer Leverkusen haben sich dem TV-Sender zufolge nicht konkretisiert.