"König Otto" schwärmt von Werder-"Brecher" Burke

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Oliver Burke überzeugt derzeit im Dress des SV Werder Bremen

Nach einer happigen Form- und Ergebniskrise in Februar und März schwimmt Werder Bremen derzeit wieder auf einer grün-weißen Erfolgswelle, hat sogar noch Chancen auf die Champions League. Klub-Ikone Otto Rehhagel traut Werder den großen Wurf zu - und schwärmt von einem Stürmer.

Das 1:0 im Weserstadion gegen den VfL Bochum am vergangenen Samstag war für Werder Bremen der vierte Bundesliga-Sieg in Serie. In der Tabelle belegt das Team von Ole Werner mit 45 Punkten Rang acht - und schielt im Saisonendspurt noch nach oben.

Zum FSV Mainz 05 auf Rang sechs fehlen den Grün-Weißen nur zwei Pünktchen, sogar Champions-League-Platz vier, den RB Leipzig mit 49 Zählern innehat, ist noch nicht außer Reichweite.

Trainer-Ikone Otto Rehhagel traut seinem Ex-Verein die Rückkehr in den Europapokal zu. "Werder hat einen Lauf und deshalb gute Chancen. Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Wochen gut entwickelt. Dazu hat Bremen gute Spieler wie die Stürmer Marvin Ducksch und Oliver Burke", sagte der 86-Jährige der "Sport Bild".

Dreimal "gut" aus dem Mund von "König Otto" - das kommt einem Sonderlob gleich. Rehhagel feierte mit Werder einst große Erfolge, holte zweimal Meisterschaft (1987/88 und 1992/93) und DFB-Pokal (1991, 1994) an die Weser, 1992 sogar den Europapokal der Pokalsieger.

Werder Bremen: Europa-Comeback wäre "fantastisch"

Aus der formstarken Bremer Mannschaft sticht für Rehhagel zurzeit Stürmer Oliver Burke heraus. Der Schotte hat sich vom Joker zum gesetzten Stürmer gemausert. Von seinen fünf Saisontoren in der Liga schoss Burke drei in den letzten drei Spielen - und zwar wichtige Treffer bei den Siegen gegen Frankfurt und Stuttgart.

"Das ist ein Brecher, der sehr schnell ist. Man sieht: Wenn ein Spieler Vertrauen hat, wie gut er dann sein kann", lobte Rehhagel den Spieler und Trainer Werner.

Burkes Vertrag in Bremen läuft am Saisonende aus. Zum Leidwesen sicher nicht nur Rehhagels sieht es so aus, als verlasse der Stürmer Werder Richtung Union Berlin - obwohl die Bremer gerne verlängert hätten.

"Für den Klub wäre es fantastisch, wenn er in den Europapokal zurückkehrt. Schön, dass Werder jetzt wieder ranschnuppert. Wir waren während meiner Zeit immer oben dabei", sagte Rehhagel.