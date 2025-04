Köln-Rückkehr? Podolski spricht über seine Zukunft

IMAGO/GLEB SOBOLIEV/ARENAAKCJI

Lukas Podolski könnte bei Gornik Zabrze noch einmal verlängern

Am 4. Juni dieses Jahres wird Lukas Podolski runde 40 Jahre alt. Möglicherweise hat er zu diesem Zeitpunkt noch ein letztes Mal bei seinem derzeitigen Klub Gornik Zabrze in Polen für eine weitere Saison verlängert. Darüber hinaus schwebt dem Ex-Weltmeister weiterhin eine Rückkehr zu seinem Heimatklub 1. FC Köln vor.

Noch hat Lukas Podolski nicht darüber entschieden, ob er in diesem Sommer als Profi-Fußballer endgültig Schluss machen wird. "Ich habe noch nicht entschieden, ob ich eine weitere Saison spiele oder die aktive Karriere beende", wurde der Fast-40-Jährige nun in der "Sport Bild" zu seinen Zukunftsplänen zitiert.

Der 130-malige Nationalspieler trägt bereits seit vier Jahren das Trikot des polnischen Erstligisten, hat für den Klub bis dato 23 Tore in 104 Einsätzen in der Ekstraklasa erzielt.

Klar ist bislang lediglich, dass die Familie Podolski noch mindestens die nächsten 18 Monate weiterhin in Oberschlesien wohnen bleibt, egal ob Gornik Zabrze noch einmal mit seinem größten Star im Team verlängert oder nicht. "Wir bleiben mindestens noch eineinhalb Jahre hier in Polen, weil unser ältester Sohn Louis dann seinen Schulabschluss macht", erklärte Lukas Podolski dazu.

Im Anschluss daran könnte es für ihn samt Familie zurück nach Köln gehen. Schon seit Jahren wird beim Effzeh über eine mögliche Rückkehr des Ex-Weltmeisters spekuliert - in offizieller Funktion im Präsidium oder der sportlichen Leitung.

Podolski spricht über mögliche Rückkehr zum 1. FC Köln

Podolski selbst hatte sich ein Engagement als Funktionär beim 1. FC Köln stets offen gelassen und hält diese Variante auch weiterhin für vorstellbar: "Der FC ist mein Verein und wird es immer bleiben. Aber momentan ist es vielleicht noch zu früh, um ein Amt zu übernehmen."

Der Torjäger, der auf eine schillernde Spielerkarriere unter anderem in Deutschland, England, Türkei und Japan zurückblickt, will sich selbst auch weiterhin alle Möglichkeiten offenhalten, künftig zurück zu seinem Herzensverein zu kommen.

"Vielleicht wachse ich in zwei, drei, fünf oder zehn Jahren in eine Rolle im Verein. Vielleicht gefällt es mir in der Südkurve als Fan aber auch so gut, dass ich gar nichts anderes beim FC machen will", meinte Podolski, der selbst zwischen 2003 und 2006 sowie 2009 und 2012 als Profi für den Effzeh auf Torejagd ging.