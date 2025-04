Bayern-Stars nehmen Meisterschaft voll ins Visier

IMAGO/Mladen Lackovic

Aleksandar Pavlovic (l.) und Josip Stanisic wollen mit dem FC Bayern unbedingt Meister werden

Rein rechnerisch hat der FC Bayern schon am kommenden Samstagnachmittag die Chance, vorzeitig Deutscher Fußball-Meister zu werden. Die Münchner Stars Aleksandar Pavlovic und Josip Stanisic wollen das große Saisonziel nun unbedingt eintüten.

Am 31. Bundesliga-Spieltag könnte kommenden Samstag schon vorzeitig alles klar sein: Sollte der FC Bayern sein Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 zu Hause gewinnen und Bayer Leverkusen zeitgleich zu Hause gegen den FC Augsburg maximal einen Punkt holen, ist den Münchnern der insgesamt 34. deutsche Meistertitel nicht mehr zu nehmen.

"Es ist extrem wichtig für uns und für alle Bayern-Fans, dass wir den Titel wieder nach München holen. Darauf haben wir die ganze Saison hingearbeitet. Es ist, wie es so schön heißt, der ehrlichste Titel, weil man ihn sich über 34 Spieltage verdienen muss", sagte Defensivmann Josip Stanisic für die Vereinshomepage des FC Bayern auf die kommenden Tage angesprochen.

Sollte Bayer Leverkusen nicht mitspielen und sein Heimspiel am Samstag gewinnen, kann der FC Bayern in der Woche drauf beim Auswärtsspiel bei RB Leipzig endgültig alles klarmachen.

Pavlovic vor seiner ersten deutschen Meisterschaft

Aleksandar Pavlovic betonte, zunächst aber gegen Mainz 05 Vollgas zu geben und keinen großen Blick zur Konkurrenz nach Leverkusen zu werfen: "Dem nächsten Spiel gilt die volle Konzentration. Jetzt gegen Mainz wollen wir unbedingt wieder gewinnen. Ich würde mich unendlich freuen, mit meinem Heimatklub Meister zu werden und den Fans die Schale schenken zu können. Das wäre atemberaubend."

Der gebürtige Münchner steht zum ersten Mal in seiner jungen Profi-Karriere vor dem Gewinn der Meisterschale. Bei Bayerns letztem Titelgewinn vor zwei Jahren in der Bundesliga gehörte der Mittelfeldspieler noch nicht dem Profi-Kader an. Pavlovic wird am 3. Mai 21 Jahre.