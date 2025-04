BVB bestätigt Trainer-Beben - übernimmt jetzt Tullberg?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Jan Zimmermann verlässt im Sommer den BVB

Bei Borussia Dortmund bahnt sich im Sommer eine Trainer-Rochade in der zweiten Reihe an. U23-Coach Jan Zimmermann wird dann nicht mehr beim BVB arbeiten.

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, habe man sich mit dem Cheftrainer der zweiten Mannschaft darauf verständigt, nach der Saison getrennte Wege zu gehen. Jan Zimmermann war zuvor mit diesem Wunsch an die Vereinsführung herangetreten.

"Jan hat unsere U23 Anfang 2023 in einer sportlich sehr prekären Lage übernommen und sie in jener Saison nicht nur zum Klassenerhalt geführt, sondern im Jahr darauf auch in der 3. Liga etabliert", lobte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken die Arbeit des 45-Jährigen.

"Um seine Verdienste für uns wissend, werden wir seinem Wunsch nach einer vorzeitigen Vertragsauflösung dennoch entsprechen. Jetzt gilt unsere volle Konzentration aber noch den verbleibenden Partien", fuhr der BVB-Boss fort.

Zimmermann steckt mit der U23 der Westfalen im Abstiegskampf der 3. Liga. Vier Spieltage vor dem Ende liegt der BVB vier Punkte vor den Abstiegsplätzen.

BVB könnte auf Mike Tullberg setzen

Der scheidende Coach zeigte sich dankbar für die Erfahrungen der letzten Jahre. "Borussia Dortmund ist für mich ein besonderer Verein, ich habe hier viele tolle Menschen kennengelernt. Außerdem war es immer ein Privileg, meinen Jungs dabei zu helfen, sich auf ihrem Weg weiterzuentwickeln", sagte Zimmermann.

In den letzten Tagen hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass der Cheftrainer der U23 bald seinen Posten räumen würde. Laut "Reviersport" soll nun Mike Tullberg aufrücken und in der kommenden Saison die zweite Mannschaft betreuen.

Der Däne hatte zuletzt größere Bekanntheit erlangt, als er interimsmäßig die Profis trainierte, um die Zeit zwischen dem Aus von Nuri Sahin und der Anstellung von Niko Kovac zu überbrücken.

Danach war Tullberg in seine Rolle als U19-Trainer zurückgekehrt, hatte laut "Ruhr Nachrichten" aber über eine fehlende Perspektive geklagt.

Der Zeitung zufolge stand sogar im Raum, dass der 39-Jährige den Klub im Sommer verlässt. Nun scheint durch das Zimmermann-Aus tatsächlich eine neue Karriere-Tür beim BVB aufzugehen.