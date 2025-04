Bayern-Pechvogel startet den nächsten Comeback-Versuch

IMAGO/Philippe Ruiz

Tarek Buchmann ist auf den Trainingsplatz zurückgekehrt (Symbolbild)

Tarek Buchmann ist der große Pechvogel beim FC Bayern in den letzten zwei Jahren. Das Eigengewächs hatte gleich mehrere schwere Verletzungen erlitten, fiel mehrere Male über Monate hinweg aus. Jetzt wagt Buchmann einen weiteren Comeback-Versuch.

Seine Profi-Karriere beim FC Bayern erlitt immer wieder schwere Rückschläge, ehe sie überhaupt richtig begonnen hatte. Tarek Buchmann fiel zuletzt wochenlang aus, nachdem er sich im Spiel der U23-Mannschaft der Münchner im Regionalliga-Spiel gegen die Würzburger Kickers (0:2) eine Schulterverletzung zugezogen hatte, die eine Operation samt Reha-Zeit nach sich zog.

Die Partie Anfang März war dabei ohnehin erst das zweite Saisonspiel Buchmanns für den FC Bayern II, nachdem er zuvor über ein Jahr lang nach einer komplizierten Muskelverletzung ausgefallen war.

Nach der erlittenen Schulterverletzung im Viertliga-Spiel vor knapp acht Wochen startet der Abwehrspieler jetzt den nächsten Versuch eines Comebacks.

Am Mittwochmorgen drehte Buchmann auf dem Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße seine Runden, noch bevor das Profi-Training begann. Außerdem absolvierte er gemeinsam mit Athletiktrainer Markus Murrer auch schon erste Übungen mit Ball am Fuß.

Buchmann noch ohne Profi-Einsatz für den FC Bayern

Der ehemalige deutsche U-Nationalspieler hat seinen Traum, sich doch noch als Profi beim FC Bayern durchzusetzen, noch immer nicht aufgegeben und arbeitet dafür zum wiederholten Male an seiner Rückkehr.

Bis dato lief er noch nie in einem Pflichtspiel für die Lizenzspieler-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters auf, kam bislang ausschließlich in Trainingsspielen zum Einsatz. Der 20-Jährige galt während seiner Juniorenjahre beim FC Bayern als einer der talentiertesten Abwehrspieler überhaupt des FC Bayern Campus und als großes Versprechen für die Zukunft.