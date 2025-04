Transfer-Knall bei Werder fix

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Oliver Burke verlässt Werder Bremen

Der Abgang hatte sich angedeutet, nun ist er fix. Werder-Stürmer Oliver Burke wird Werder Bremen nach Saisonende verlassen.

Transfer-Knall an der Weser: Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wird Angreifer Oliver Burke Werder Bremen im Sommer verlassen. Er habe den Verein am Mittwochvormittag darüber informiert, dass er die Verlängerung seines Vertrags nicht annehmen werde.

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach sich der Schotte Union Berlin anschließen soll. Bestätigt ist der neue Klub des Stürmers aber noch nicht.

"Wir bedauern Olivers Entscheidung und hätten ihn auch gerne hierbehalten. Zumal wir in den letzten Gesprächen mit unserem Angebot auch den zuvor geäußerten Vorstellungen des Spielers entsprochen und die in den letzten Wochen gezeigten starken Leistungen einbezogen haben", sagte Werder-Sportchef Clemens Fritz.

Es gebe aber "anscheinend" ein Angebot, das "sowohl finanziell als auch von der Laufzeit her deutlich höher ist als das unsere", so Fritz weiter. Damit dürfte die Offerte von Union Berlin gemeint sein.

Kapitel von Burke bei Werder endet

"Die Möglichkeit, weitere Anpassungen vorzunehmen, hatten wir aufgrund von Olivers Entscheidung leider nicht mehr. Grundsätzlich müssen wir bei allen Verträgen eine Gesamtbetrachtung sowohl beim Spieler als auch mit Blick auf das Kadergefüge vornehmen", sagte der Sport-Geschäftsführer weiter.

Daher könne und wolle man auch nicht alles mitgehen. Der Klub gehe aber davon aus, dass sich Burke "bis zum Schluss voll reinhängen und alles für Werder" geben werde.

Der bullige Angreifer war 2022 ablösefrei zu Werder gewechselt. Eigentlich war das Kapitel Werder Bremen für den Stürmer bereits im vergangenen Sommer beendet.

Weil bis zum Deadline Day kein Abnehmer für Burke gefunden wurde, trainierte er weiter mit der Mannschaft, ohne jedoch realistische Einsatzchancen in Pflichtspielen zu haben. Dennoch blieb der Ex-Leipziger dran, was Coach Ole Werner mit ersten Joker-Einsätzen honorierte.

Burke zahlte das Vertrauen zurück, eroberte Anfang März gar einen Stammplatz und steht heute bei sechs Toren in 24 Partien.