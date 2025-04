Pokalfinale der Frauen bleibt in Köln

Fabian Strauch, dpa

2025 findet in Müngersdorf zum 16. Mal das Endspiel um den DFB-Pokal statt.

Die Fußballerinnen spielen das Finale um den DFB-Pokal auch in den kommenden fünf Jahren in Köln-Müngersdorf aus.

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, findet das Endspiel bis ins Jahr 2030 in der Rheinmetropole statt. Der Vertrag zwischen dem Verband und der Stadt Köln wurde entsprechend verlängert.

Das Endspiel in Köln ist inzwischen Tradition geworden. Am 1. Mai (16:00 Uhr) findet mit der Partie zwischen dem FC Bayern München und dem SV Werder Bremen das Finale bereits zum 16. Mal im Stadion in Müngersdorf statt. Von 1985 bis 2009 war das Frauen-Finale vor dem Männer-Finale im Berliner Olympiastadion ausgetragen worden.

Die beiden Endspiele 2023 und 2024 in Köln waren mit knapp über 44.000 Zuschauerinnen und Zuschauern jeweils ausverkauft. Auch diesmal rechnet der Verband mit einem restlos vollen Stadion.

Zuletzt hatte Rekord-Pokalgewinner VfL Wolfsburg zehnmal nacheinander den Pokal gewonnen, diesmal aber sind die Wolfsburgerinnen im Viertelfinale an der TSG Hoffenheim gescheitert.