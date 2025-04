HSV-Star offenbar immer begehrter

IMAGO/nordphoto GmbH/ Witke

Jean-Luc Dompé (l.) ist Leistungsträger beim HSV

Der Hamburger SV hat trotz der Punktverluste an den letzten beiden Spieltagen weiterhin beste Chancen, im siebten Jahr der Zweitklassigkeit endlich die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga zu schaffen. Im Falle des Aufstiegs würden sich wohl endlich auch die vielen Personalfragen klären, die derzeit noch ungeklärt im Raum stehen.

Viele Leistungsträger des HSV stehen noch vor einer ungewissen Zukunft bei den Rothosen. Einer von ihnen ist Stammspieler Jean-Luc Dompé. Der 29-Jährige will im kommenden Spieljahr unbedingt erstklassig spielen, am liebsten mit seinen Hamburgern, bei denen er seit drei Jahren unter Vertrag steht.

Sollte der HSV den Aufstieg aber auch in diesem Jahr wieder versemmeln, könnte es wohl noch zum ablösefreien Abgang des Flügelspielers kommen. An externen Anfragen soll es dem Franzosen nicht mangeln. Im Gegenteil: Laut einem Bericht der "Hamburger Morgenpost" wird Dompé aufgrund seiner starken Leistungen in der laufenden Saison immer begehrter.

So soll die Zahl der Angebote, die den Linksaußen in diesem Jahr bereits erreicht haben, nach Informationen der Zeitung von sieben auf "rund zehn" gestiegen sein. Auch mindestens ein Bundesligist soll zu den Interessenten an Dompé zählen, der in der laufenden Saison immer wichtiger für den Tabellenzweiten der zweiten Liga geworden ist.

Dompé ist der Top-Scorer beim HSV

Dompé stand in 2024/2025 bisher an 28 Spieltagen auf dem Feld, steuerte dabei acht Tore und zwölf Assists bei. Er ist damit noch vor Top-Torjäger Davie Selke der beste Scorer bei den Hanseaten und schraubte seinen Marktwert entsprechend in die Höhe.

Die HSV-Bosse um Sportdirektor Claus Costa und Sportvorstand Stefan Kuntz betonten in den letzten Wochen immer wieder, nur allzu gerne mit Dompé verlängern zu wollen. Eine Entscheidung wird es aber wohl erst dann geben, wenn auch die Liga-Zugehörigkeit des HSV feststeht.