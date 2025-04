Glanzlose Gunners verhindern Liverpools Sofa-Meisterschaft

IMAGO/David Klein

Arsenal hat noch theoretische Titel-Chancen

Der FC Arsenal hat die Meisterfeier des FC Liverpool erneut verschoben.

Die Gunners kamen gegen Crystal Palace am Mittwochabend in der Premier League zu einem 2:2 (2:1) und verkürzten den Rückstand zum Spitzenreiter auf zwölf Punkte, damit fällt die Titelentscheidung in England frühestens am Wochenende. Die Reds hätten schon im Falle eines Unentschieden gegen Tottenham Hotspur am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) ihre 20. Meisterschaft sicher.

Bei Arsenal trafen Jakub Kiwior (3.) und Leandro Trossard (42.), für den Klub des früheren Bundesliga-Trainers Oliver Glasner waren Eberechi Eze (27.) und der kurz zuvor eingewechselte Jean-Philippe Mateta (83.) erfolgreich.

Champions-League-Halbfinalist Arsenal verhinderte wie schon am vergangenen Wochenende die Party in Liverpool. Hätte der Tabellenzweite das Londoner Duell gegen den FA-Cup-Halbfinalisten verloren, wäre Liverpool der erste Titel unter Teammanager Arne Slot nicht mehr zu nehmen gewesen. Der Niederländer hatte vor der laufenden Saison Jürgen Klopp an der Anfield Road beerbt.

Slot hatte ohnehin nicht damit gerechnet, dass Arsenal gegen Palace stolpert. Er glaube, dass es sein Team "wahrscheinlich selbst machen muss und die erste Chance, die wir haben, ist nächste Woche gegen Tottenham", führte der Trainer zuletzt aus - und behielt recht.