Weltklub offenbar heiß auf VfB-Star

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jamie Leweling (r.) hat sich beim VfB Stuttgart prächtig entwickelt

Immer wieder ranken sich Transfer-Gerüchte um Spieler des VfB Stuttgart. Nun soll ein deutscher Nationalspieler bei Juventus Turin hoch im Kurs stehen.

Wie "Bild" berichtet, baggert Juventus Turin an Jamie Leweling vom VfB Stuttgart.

Nach Angaben der Boulevardzeitung soll der italienische Erstligist den offensiven Mittelfeldspieler sogar weit oben auf seiner Kader-Schattenliste stehen haben.

Leweling gehört beim VfB Stuttgart zum Stammpersonal. 33 Pflichtspiele absolvierte der 24-Jährige im bisherigen Saisonverlauf schon für die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Hoeneß.

Wie "Bild" aus dem Juventus-Umfeld erfahren haben will, soll der Serie-A-Klub sogar bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen haben.

VfB Stuttgart offenbar mit guten Karten

Leweling besitzt beim VfB Stuttgart einen langfristigen Vertrag bis 2029. Eine Ausstiegsklausel soll es im aktuellen Arbeitspapier nicht geben. "Bild" schreibt zudem von einer "großen Vertrauensbasis" zwischen Spieler und Verein. Dem VfB werden dementsprechend gute Chancen auf einen Verbleib des Rechtsaußen eingeräumt.

Leweling hatte es im Sommer 2023 zunächst als Leihgabe vom 1. FC Union Berlin ins Ländle gezogen. Die Stuttgarter verpflichteten den dribbelstarken Offensivakteur anschließend fest.

Leweling mit Siegtreffer für die Nationalmannschaft

Leweling entwickelte sich bei den Schwaben zum Nationalspieler. Bei seinem Debüt für die DFB-Auswahl im vergangenen Herbst erzielte der VfB-Star in der Nations-League-Partie gegen die Niederlande den Siegtreffer zum 1:0. Im März kam gegen Italien ein weiterer Einsatz dazu.

Setzt der 24-Jährige seine positive Entwicklung fort, dürfte er gute Karten haben, es in den Kader für die Fußball-WM 2026 zu schaffen. Auch deshalb wird Leweling ganz genau abwägen, für welchen Verein er in der kommenden Saison auflaufen will.