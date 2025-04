Saudi-Arabien als Wechsel-Option für Kim?

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Minjae Kim (Nummer 3) spielt seine zweite Saison beim FC Bayern

Die Spekulationen um einen möglichen Abschied von Minjae Kim beim FC Bayern reißen nicht ab. Der Innenverteidiger soll nicht nur in Europa Interesse wecken.

Minjae Kim ist Stammspieler beim FC Bayern. Trotzdem ranken sich dieser Tage Abschiedsgerüchte um den südkoreanischen Nationalspieler.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano beim Kurznachrichtendienst X berichtet, habe Kim "konkrete Chancen", den FC Bayern im Sommer zu verlassen, sofern "gute Angebote" für den Verein und Spieler eingehen würden.

Der Abwehrmann sei in München "nicht unantastbar", schreibt der italienische Journalist weiter. Mehrere europäische Klubs sollen bereits über die Situation informiert sein.

Doch damit nicht genug: Laut Romano haben Klubs aus Saudi-Arabien ebenfalls damit angefangen, sich nach Kim zu erkundigen. Konkrete Namen werden in diesen Zusammenhang nicht genannt.

Kim war im Sommer 2023 von der SSC Neapel zum FC Bayern gewechselt. Der 28-Jährige ist an der Säbener Straße mit einem Arbeitspapier bis 2028 ausgestattet.

Interesse aus der Premier League und Serie A?

"Sky" zufolge sind der FC Chelsea und Newcastle United aus der Premier League sowie Juventus aus der Serie A am Innenverteidiger interessiert. Laut "Gazzetta dello Sport" ist Kim aufgrund seiner Erfahrung aktuell der "heißeste Name" auf dem Wunschzettel in Turin. Der Bayern-Profi war während seiner Zeit bei der SSC Neapel zum besten Verteidiger der Serie A ausgezeichnet worden. In München agierte Kim in den letzten Wochen nicht immer fehlerfrei.

Wie es für den Südkoreaner im Sommer weitergeht, bleibt vorerst abzuwarten. Rund um den FC Bayern ranken sich momentan ohnehin zahlreiche Transfer-Gerüchte.

Auf Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund dürfte in den nächsten Wochen jede Menge Arbeit zukommen, damit der passende Kader für die kommende Saison zusammengestellt werden kann.