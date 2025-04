Millionen-Regen für den FC Bayern?

IMAGO/VFL Bochum 1848 v FC Bayern München

Kingsley Coman (r.) vom FC Bayern weckt wohl Interesse

Der FC Bayern will im Sommer wohl Anpassungen an seinem Kader vornehmen. Die Münchner sind dementsprechend auf Einnahmen angewiesen. Ein Verkauf eines Offensivspielers könnte dem Fußball-Bundesligist offenbar einen hohen Millionen-Betrag einbringen.

Nach Informationen von "Sky" schielt Kingsley Coman vom FC Bayern nach wie vor auf einen Wechsel nach Saudi-Arabien. Das Interesse beruht anscheinend auf Gegenseitigkeit. Die vier Topklubs aus der Saudi Professional League sollen um den französischen Flügelflitzer buhlen.

Der FC Bayern sei gesprächsbereit, heißt es weiter. Ein Transfer könnte dem deutschen Rekordmeister angeblich über 50 Millionen Euro einbringen. Coman dürfte sich in diesem Fall wohl über ein sattes Gehalt freuen. Der 28-Jährige könnte in Saudi-Arabien demnach jährlich rund 25 Millionen Euro netto verdienen, so der TV-Sender.

Der FC Arsenal aus der Premier League soll eine weitere Option für den Sommer sein.

FC Bayern: Coman-Gerüchte nicht neu

Coman spielt bereits seit 2015 für den FC Bayern. In der Triple-Saison 2019/20 köpfte der Außenbahnspieler seine Mannschaft im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain (1:0) zum Titelgewinn.

In der laufenden Saison gehört Coman in München weiterhin zum Stammpersonal. So kommt der Rechtsfuß unter Cheftrainer Vincent Kompany bislang auf 37 Pflichtspieleinsätze. Hierbei gelangen Coman sieben Treffer.

Bereits in den vergangenen Wochen gab es trotzdem immer wieder Spekulationen um einen möglichen Abschied im Sommer. Coman besitzt beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga einen gültigen Vertrag bis 2027.

Der FC Bayern zeigt aktuell großes Interesse an einer Verpflichtung von Florian Wirtz. Für den Ausnahmekönner von Bayer Leverkusen wäre aber eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich fällig. Wollen die Münchner beim deutschen Nationalspieler Erst machen, müssten zuvor Einnahmen generiert werden - zum Beispiel mit einem Coman-Transfer?