Gosens trifft - und leitet die Wende ein

Robin Gosens bejubelt sein Tor zum 1:1

Auf Sardinien hat Fußball-Nationalspieler Robin Gosens sein fünftes Saisontor in der italienischen Serie A erzielt und beim Sieg mit der AC Florenz die Wende eingeleitet.

Bei Cagliari Calcio gewann die Fiorentina 2:1 (1:1), Gosens gelang der dritte Treffer in seinen vergangenen vier Liga-Einsätzen. Die Gäste festigten durch den Erfolg den achten Tabellenplatz.

Das Spiel hätte eigentlich am Ostermontag stattfinden sollen, war nach dem Tod von Papst Franziskus aber verschoben worden. Vor Anpfiff gedachten Spieler und Fans bei einer Schweigeminute des Oberhauptes der römisch-katholischen Kirche. Franziskus war am Montag im Alter von 88 Jahren verstorben. Die ursprünglich für Samstag angesetzten Liga-Begegnungen finden wegen der Beerdigung zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Roberto Piccoli brachte Cagliari früh in Führung (7.), dann besorgte Gosens den Ausgleich. Der 30-Jährige traf sehenswert per Außenristschuss in die lange Ecke (36.). Für die drei Punkte sorgte Lucas Beltran kurz nach der Pause (48.).

Einen Rückschlag im Rennen um einen Champions-League-Platz erlitt Juventus Turin. Der Rekordmeister unterlag bei Aufsteiger Parma Calcio 0:1 (0:1) und ist nur Fünfter. Lazio Rom (6.) zog durch ein 2:0 (1:0) beim CFC Genua nach Punkten gleich. Der FC Bologna hat als Vierter einen Zähler Vorsprung auf das Duo.