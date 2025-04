Brisante BVB-Analyse von Bobic

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Fredi Bobic äußerte sich zu BVB, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig

Im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga hat sich Borussia Dortmund wieder an die internationalen Plätze herangekämpft. Ex-Profi Fredi Bobic traut dem BVB die Qualifikation für den Europapokal zu, seine Analyse ist aber durchaus brisant.

"Die Dortmunder haben ihre Launen durch die Saison getrieben und waren aus meiner Sicht auch körperlich in keiner guten Verfassung. Das hat man gerade gegen Mannschaften gesehen, die vor allem über Mentalität kommen, wie Bochum oder Kiel", ließ Fredi Bobic in seiner "kicker"-Kolumne aufhorchen.

Doch die Situation bei Borussia Dortmund habe sich "vielleicht noch zum richtigen Zeitpunkt" gedreht. "Niko Kovac hat die Mannschaft wieder in eine ganz andere Verfassung gebracht, über Einsatz und Fleiß kommt allmählich die spielerische Leichtigkeit zurück, und auch die Gier ist wieder da", so der ehemalige BVB-Spieler.

Für die Champions League werde es allerdings nur noch reichen, "wenn sich die anderen Mannschaften extrem dumm anstellen. Aber Freiburg und Mainz können sie auf jeden Fall noch schlucken - und wegen Niko Kovac und meiner BVB-Vergangenheit drücke ich auch fest die Daumen", merkte Bobic weiter an.

Der BVB liegt derzeit auf dem siebten Tabellenplatz. Der Rückstand zum Champions-League-Rang beträgt vier Punkte.

Wird Eintracht Frankfurt noch "aufgefressen"?

Um die begehrten Plätze kämpfen derzeit auch Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.

"Schon vor einigen Monaten habe ich gesagt, dass Bayern und Bayer 04 die ersten beiden Plätze belegen werden und es dahinter nur um die Frage geht: Wer ist 'Best of the Rest'?", so Bobic.

Die SGE profitiere immer noch von ihrer "herausragenden Hinrunde". "Zuletzt hat sie allerdings auch geschwächelt, vor allem beim Aus gegen Tottenham in der Europa League, aber auch in der Bundesliga. In früheren Jahren wäre sie damit Gefahr gelaufen, um Endspurt noch aufgefressen zu werden", schrieb Bobic, der fünf Jahre lang als Sportvorstand für die Frankfurt zuständig war.

Doch auch Verfolger RB Leipzig schwächelt. "Irgendwas stimmt in dieser Mannschaft nicht mehr", mutmaßte Bobic: "Ich habe das Gefühl, da fehlen die Spielfreude und die Kompaktheit, da ist keine Linie mehr zu sehen. Trotz allem sind sie noch auf Champions-League-Kurs, was die Schwäche der Liga belegt."