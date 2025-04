Davon hängt die Gnabry-Zukunft beim FC Bayern ab

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Serge Gnabrys Zukunft beim FC Bayern ist noch ungewiss

Serge Gnabry ist derzeit einer der großen Wackelkandidaten beim FC Bayern für die kommende Saison. Bleibt der Flügelspieler noch eine weitere Spielzeit in München oder wird er ein Jahr vor Auslaufen seines Vertrags noch verkauft? Die Zukunft Gnabrys hängt von einem entscheidenden Faktor ab.

Laut eines jüngsten Berichts des "kicker" wäre der FC Bayern in der Causa Serge Gnabry unter gewissen Umständen gesprächsbereit. Diese Umstände sind vor allem finanzieller Natur. Ein potenzieller Abnehmer für den 29-Jährigen müsste nicht nur eine angemessene Ablösesumme auf den Tisch legen. Er müsste vor allem mit einer Gehaltszahlung für Gnabry aufwarten, die der seines aktuellen Bayern-Vertrags entspricht.

In München soll der Offensivmann zwischen 18 und 19 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Dass ein möglicher Käufer derart tief für Gnabry in die Tasche greifen wird, gilt aktuell noch als fraglich.

Sollte sich kein Klub bereiterklären, Gehaltskosten in der genannten Höhe zu übernehmen, würde der Spieler selbst wohl nur allzu gerne in sein letztes Vertragsjahr in München gehen. Ein Umstand, den der deutsche Rekordmeister nach Möglichkeit verhindern würde, um einem ablösefreien Abgang im Sommer 2026 zuvor zu kommen.

Gnabry ist beim FC Bayern kein Stammspieler mehr

In den vergangenen Wochen sammelte der gebürtige Stuttgarter selbst aber auch einige sportliche Argumente, dass die FCB-Verantwortlichen auch weiterhin auf ihn setzen. Gnabry bestritt 14 der letzten 15 Bundesliga-Partien des FC Bayern, steuerte neben drei eigenen Toren auch mehrere Vorlagen für seine Farben bei.

Seinen Stammplatz hat er allerdings auch unter Cheftrainer Vincent Kompany nicht zurückgewinnen können. Die meisten seiner Einsätze in dieser Spielzeit bestritt Gnabry als Einwechselspieler.

Die Zukunftsfrage des 55-maligen Nationalspielers wird alle Beteiligten wohl noch einige weitere Wochen beschäftigen.