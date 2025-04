Sieben Trainer-Namen rund um den FC Schalke 04 gehandelt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Von Wonderen (re.) muss gehen, Schalke 04 sucht einen neuen Trainer

Weil Kees van Wonderen beim FC Schalke 04 nach der Saison seinen Hut nehmen muss, sucht der Fußball-Zweitligist derzeit nach einem neuen Trainer für 2025/26. Sieben Namen machen derzeit in Gelsenkirchen die Runde, einige Kandidaten sollen bereits abgesagt oder nur geringe Chancen haben.

Die Trainer-Liste des FC Schalke 04 ist lang, sehr lang, vor allem durch zahlreiche Zugänge allein in den letzten Jahren. Nachdem mittlerweile bekannt ist, dass ab dem Sommer ein weiterer Coach hinzukommen wird, weil Kees van Wonderen schon in Kürze wieder Geschichte ist, brodelt die Gerüchte-Küche bereits heftig.

Thema war in den letzten Monaten und Jahren immer wieder Raúl. Der Spanier, der zwischen 2010 und 2012 die königsblauen Fans und Verantwortlichen als Spieler verzauberte, soll sogar schon in den Startlöchern stehen und die Zweitvertretung von Real Madrid verlassen wollen, um eine neue Aufgabe anzugehen, doch dass der Schritt zum FC Schalke 04 erfolgt, gilt eher als unwahrscheinlich.

Allen voran, weil der neue Sportvorstand Frank Baumann wohl einen Trainer möchte, der die 2. Bundesliga bestens kennt. Genannt wird Raúl dennoch in einer Auflistung von insgesamt sieben Namen, die rund ums Berger Feld geistern.

Konkret abgesagt haben soll derweil Roger Schmidt. Nach "Bild"-Informationen wurde der frühere Leverkusen-Coach schon angefragt, als das Aus van Wonderen noch gar nicht besiegelt war. Die Hoffnung: Durch die königsblaue Vergangenheit in Schmidts Familie könnte es klappen. Doch Schmidt lehnte "dankend" ab, wie das Boulevard-Blatt schreibt.

Gleiches gilt für Domenico Tedesco, der zwar genannt wird, aber nach "Sport Bild"-Informationen ebenfalls abgesagt haben soll. Ähnlich ist es bei Lukas Kwasniok. Dieser wird den SC Paderborn im Sommer verlassen, will aber wohl den Schritt Richtung erste Liga machen, womit Schalke raus wäre.

FC Schalke 04: Holt Baumann einen alten Bekannten?

Heiß gehandelt wurde in den letzten Tagen vor allem Markus Anfang. Der Coach, der beim 1. FC Kaiserslautern kürzlich seinen Hut nehmen musste, könnte das Amt übernehmen. Laut "Bild" gab es aber bis zu Anfangs Entlassung zu Beginn der Woche noch keinen Kontakt.

Nicht zuletzt brachte "Bild" noch Florian Kohfeldt und Tim Walter ins Spiel. Letztgenannter kennt die 2. Bundesliga bestens aus seiner Zeit beim Hamburger SV, beim VfB Stuttgart und bei Holstein Kiel. Walters Name soll in den letzten Wochen immer wieder in Schalker Kreisen aufgetaucht sein, heißt es. Nach seinem Aus bei Hull City Ende 2024 wäre Walter verfügbar.

Anders sieht es bei Kohfeldt aus. Dieser steht eigentlich beim SV Darmstadt 98 unter Vertrag. Zwar gibt "Bild" zu, dass es "nicht mehr als ein Gerücht ist", legt allerdings dar, dass Kohlfeldt aufgrund der engen Bindung zu Neu-Sportvorstand Baumann, die beide aus gemeinsamen Bremer Zeiten haben, zum Thema werden könnte.