Wohin trägt der Aufwärtstrend den BVB noch, Herr Kovac?

IMAGO/Rene Nijhuis/MB Media

Niko Kovac will mit dem BVB noch in die Champions League

Vier Spiele hat Borussia Dortmund noch Zeit, um sich den Traum von der Champions League zu erfüllen. Was vor einigen Wochen noch fast unerreichbar schien, ist nach dem jüngsten Aufwärtstrend wieder durchaus realistisch. Am Samstag (15:30 Uhr) braucht der BVB nun drei Punkte im Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim, um die Serie auszubauen.

Vor der Partie stellt sich Trainer Niko Kovac wie üblich den Fragen der Presse. sport.de berichtet am Donnerstag ab 14 Uhr im umfangreichen Live-Blog über die Medienrunde aus Dortmund.

+++ BVB mit Kovac wieder im Aufwind +++

Borussia Dortmund kennt in der Bundesliga aktuell nur eine Richtung. Aus den letzten vier Spielen hat die Kovac-Elf zehn Punkte geholt und sich damit wieder an die Top 4 herangepirscht. Viele Spieler scheinen im Saisonfinale plötzlich im Formhoch zu sein. Und auch die taktischen Änderungen von Niko Kovac tragen inzwischen sichtbar Früchte.

Sollte der BVB am Samstag in Hoffenheim gewinnen, könnte bei Patzern der Konkurrenz der Sprung auf Platz fünf gelingen. Aktuell ist die Champions League noch vier Punkte entfernt. Das soll sich am Wochenende ändern.

+++ Wer fehlt in Hoffenheim? +++

Unter der Woche erreichte den BVB die bittere Nachricht, dass Mittelfeld-Motor Pascal Groß mit einer leichten Knieverletzung in Hoffenheim fehlen wird. Auch bei Marcel Sabitzer hatte Kovac in der Vorwoche angekündigt, dass ein Comeback wohl erst nach der Partie am Wochenende infrage kommt. Wer ist bei den Schwarzgelben noch fraglich? Und kann Hoffnungsträger Carney Chukwuemeka diesmal wieder von Beginn an mitmischen?

+++ Was sind die Lehren aus dem Gladbach-Spiel? +++

Am Ostersonntag hat Borussia Dortmund einen hart erkämpften Heimsieg gegen Gladbach gefeiert. Nach einer dominanten ersten Halbzeit überließ der BVB den Gästen dort immer mehr das Feld. Letztlich brachte man den 3:2-Erfolg mit ein bisschen Nervenflattern ins Ziel. Welche Schlüsse hat Kovac aus dem Auftritt gezogen und wie will er die Herangehensweise in Hoffenheim verändern?