Neue Deadline bei Leroy Sané enthüllt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Leroy Sané spielt derzeit um einen neuen Bayern-Vertrag

Noch immer ist die weitere sportliche Zukunft von Leroy Sané beim FC Bayern ungewiss. Alle Unklarheiten sollen allerdings zeitnah endlich beseitigt werden.

Nach Informationen des "kicker" gibt es eine Art Deadline, bis wann die Zukunftsfrage in der Personalie Leroy Sané beim deutschen Branchenprimus beantwortet sein soll.

So vermeldet das Fachmagazin, dass "in den nächsten zwei Wochen Klarheit herrschen soll". Bis dahin soll sich also entschieden haben, ob der 29-Jährige einen neuen Vertrag beim FC Bayern unterschreibt, für den er seit 2020 auf Torejagd geht.

Aktuell sind alle Parteien in ihren Verhandlungen schon ziemlich weit fortgeschritten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen die Münchner dem Linksfuß einen unterschriftsreifen Vertrag vorgelegt haben. Allerdings zu "deutlich reduzierten Bezügen", wie auch der "kicker" noch einmal bestätigte.

Grundsätzlich soll die Sané-Seite bereit sein, zu den neuen Konditionen zu unterschreiben und somit weiterhin für den deutschen Rekordmeister am Ball zu bleiben.

Allerdings wird derzeit noch um Einzelheiten in dem neuen Arbeitspapier gefeilscht, dabei soll es vor allem um mögliche Bonuszahlungen für Sané gehen.

Sané in der Bundesliga so treffsicher wie nie zuvor

Der gebürtige Essener spielt gegenwärtig seine an Zahlen gemessen beste Bundesliga-Saison. Zum ersten Mal in seiner Karriere kann Sané in diesem Spieljahr noch auf mindestens zehn Saisontore kommen. Schon jetzt bedeuteten seine bisherigen neun Saisontreffer seinen Karrierebestwert.

Auch als Torvorbereiter trat der Flügelspieler bereits mehrfach in Erscheinung und gehört mit insgesamt 14 Scorerpunkten in der laufenden Bundesliga-Spielzeit zu den besten Offensivspielern im deutschen Fußball-Oberhaus.

Der 69-malige Nationalspieler war im Sommer 2020 für rund 50 Millionen Euro von Manchester City zum FC Bayern gewechselt.