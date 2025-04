Bochum-Youngster erhält Profivertrag

IMAGO/Revierfoto

Cajetan Lenz hat bis 2029 in Bochum unterschrieben

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat Mitteldfeldtalent Cajetan Lenz mit einem Profivertrag bis 2029 ausgestattet.

Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Der 18-Jährige durchlief die komplette Jugendabteilung des VfL und erzielte in dieser Saison bislang drei Tore in 23 Spielen für die U19 des Vereins. Anfang des Jahres wurde er erstmalig zu einem Lehrgang der deutschen U19-Nationalmannschaft eingeladen.

"Wir wollen ihn weiter fördern und ihm den Weg ebnen, um bei uns als Profi Fuß zu fassen", sagte Sportchef Dirk Dufner.

Auch U19-Coach David Siebers lobte Lenz, der laut des Trainers fußballerisch wie physisch das nächste Level erreicht habe. Lenz freut sich auf den nächsten Schritt: "Ich werde hart an mir arbeiten, um meinem Traum Stück für Stück näherzukommen."