Christian Lell: Dieses Bayern-Trio beeindruckte mich

Christian Lell trug in 98 Pflichtspielen das Trikot des FC Bayern

Der frühere Fußball-Profi Christian Lell hat auf seine Karriere beim FC Bayern zurückblickt, seine drei liebsten Mitspieler genannt und zudem verraten, dass er Ende des Jahres ein Buch herausbringen wird, in dem es auch um eine Kontroverse mit Bastian Schweinsteiger geht.

Als gebürtiger Münchner hat Christian Lell den FC Bayern im Blut. "Die Verbundenheit ist nach wie vor da. [...] Mein Elternhaus steht an der Säbener Straße, und der FC Bayern war über viele Jahre ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich verfolge auch heute noch Spiele im Fernsehen", sagte er im Interview mit "Sport1".

Beim deutschen Rekordmeister durchlief Lell die Jugendabteilungen und wurde zum Profi, insgesamt blickt der heute 40-Jährige auf 98 Pflichtspiele im Bundesliga-Team zurück, spielte an der Seite von Luca Toni, Franck Ribéry und Co.! Gefragt, welche Stars ihn in seiner damaligen Zeit am meisten beeindruckt haben, musste Lell einige Zeigt überlegen.

Das sei "eine schwierige Frage", sagte er. "Menschlich hatte ich den engsten Draht zu Mark van Bommel und Miroslav Klose. Das waren zwei Persönlichkeiten, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Wir hatten ähnliche Ansichten. Sie waren sehr familiär, bodenständig und nachhaltig", führte der zweimalige deutsche Meister und Pokalsieger (jeweils 2008 und 2010) aus.

"Sportlich würde ich Franck Ribéry nennen. Er kam nach München, hatte so viel Selbstverständlichkeit und Selbstsicherheit und hat all seine Fähigkeiten auf den Platz gebracht", zählte Lell am Ende ein Trio auf.

Lell: Daher konnte Schweinsteiger nicht viel sagen ...

Neben den drei Stars spielte Lell auch an der Seite von Bastian Schweinsteiger. Über das Verhältnis zum späteren Weltmeister (2014) hieß es immer wieder, dass dieses schwierig sei, weil Lell eine Beziehung mit Schweinsteigers Ex Daniela einging, mit der er später auch ein Kind bekam.

Lell jedoch ordnete dies ein. "Es gab keine großen Reibereien zwischen uns. Natürlich war das für ihn vermutlich nicht ganz einfach. Aber Daniela und ich hatten keine oberflächliche Geschichte – wir haben eine Familie gegründet", betonte er und setzte hinzu: "Und sagen wir so: Die gesamte Vorgeschichte ist deutlich komplexer, als es in der Öffentlichkeit den Anschein hatte."

Auch hier gab Lell Details preis: "Bastian hatte bereits zuvor einen Flirt mit meiner Ex. Daher konnte er gegen Daniela und mich nicht viel sagen."

Außerdem kündigte er weitere Enthüllungen am Jahresende an. "Das sind übrigens Themen, die ich in meinem Buch (erscheint voraussichtlich im Dezember) auch noch einmal thematisiere, das ich mit dem wunderbaren deutschen Philosophen Albert Kitzler geschrieben habe. Es wird darin um innere Heilung, Transformation und Bewusstsein gehen."