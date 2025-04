Klub-Ikone Vardy verlässt Leicester City

IMAGO/Simon Dael/Shutterstock

Jamie Vardy ist in Leicester eine echte Vereinsikone

Vereinsikone Jamie Vardy wird den früheren englischen Überraschungsmeister Leicester City am Saisonende verlassen. Der 38-Jährige verkündete seinen Abschied in einer emotionalen Botschaft via Social Media.

Der Angreifer wechselte 2012 für rund eine Million Pfund von Fleetwood Town zu Leicester City. In 496 Spielen erzielte er 198 Tore und war maßgeblich an einigen der größten Erfolgen der Vereinsgeschichte beteiligt: dem sensationellen Gewinn der Premier League 2016, dem FA-Cup-Sieg 2021 sowie dem Aufstieg in die Premier League in der Saison 2023/24.

In der aktuellen Spielzeit erzielte Vardy sieben Tore, konnte jedoch den Abstieg von Leicester City nicht verhindern. Er bezeichnete die Saison als "totale Blamage" und entschuldigte sich öffentlich bei den Fans.

Sein letztes Heimspiel für Leicester City wird am 18. Mai gegen Ipswich Town stattfinden. Der Vereinsvorsitzende Aiyawatt Srivaddhanaprabha würdigte Vardy als "einzigartig" und betonte, dass er immer ein Teil der Leicester-Familie sein werde.

Vardy will nach eigener Aussage seine Karriere fortsetzen, Berichten zufolge gibt es bereits Interessse von Klubs aus der US-Liga MLS.