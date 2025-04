Augsburg als Meistermacher? Thorup denkt "nicht daran"

IMAGO/Markus Fischer

Jess Thorup will in Leverkusen etwas Zählbares holen

Der FC Augsburg sieht sich nicht in der Rolle des Meistermachers in der Fußball-Bundesliga.

"Für mich geht es darum, drei Punkte für den FC Augsburg zu gewinnen. Ich denke nicht daran, was das bedeuten kann, darum kümmere ich mich nicht", sagte Trainer Jess Thorup mit Blick auf das Auswärtsspiel bei Titelverteidiger Bayer Leverkusen am Samstag (15:30 Uhr/Sky), in dem der FCA dem großen Nachbarn Bayern München zur Schale verhelfen könnte.

Holt Augsburg in Leverkusen mindestens einen Punkt, würde dem deutschen Rekordmeister ein zeitgleich errungener Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 die 34. Meisterschaft bringen. Eine mögliche Bier-Belohnung aus München würde er aber "gerne" in Empfang und mit in den Bus auf die Heimfahrt nehmen, sagte Thorup schmunzelnd.

Der FCA ist hinter dem Spitzenduo das drittbeste Rückrundenteam und verzeichnete in den jüngsten 14 Duellen nur eine einzige Niederlage - gegen die Bayern. Der Tabellenzehnte schielt noch nach Europa, vier Punkte trennen ihn von den internationalen Plätzen.

Thorup will den Endspurt "so ambitioniert wie möglich" angehen: "Wir stehen im Moment in der unteren Tabellenhälfte und müssten noch vier, fünf Mannschaften überholen. Aber natürlich wollen wir angreifen."

Der Däne hat großen Respekt vor Bayer, insbesondere vor Florian Wirtz. "Er ist einer der besten Spieler der Liga und hat den X-Faktor, er kann das Spiel alleine entscheiden", sagte er. Mit Wirtz sei Leverkusen "eine andere Mannschaft", aber: "Wir können im Moment gegen jeden mitspielen."

Augsburg muss auf Verteidiger Noahkai Banks verzichten, der sich "eine kleine Muskelverletzung" zugezogen habe und "hoffentlich nur zehn bis 14 Tage" ausfalle. Mergim Berisha soll nach einer Trainingspause am Freitag wieder mit dem Team üben können.