Verlängerung? Abschied? Sané-Entscheidung wohl gefallen!

IMAGO/Mickael Chavet

Leroy Sané bleibt dem FC Bayern wohl treu

Zuletzt hatten sich Leroy Sané und der FC Bayern einer Vertragsverlängerung bereits angenähert, nun machen beide Seiten offenbar Nägel mit Köpfen: Der Angreifer soll sich für einen Verbleib beim deutschen Rekordmeister entschieden haben.

Hinter der Zukunft von Leroy Sané standen beim FC Bayern seit Monaten Fragezeichen, zuletzt hatte der 29-Jährige Ende März angedeutet, dass er und der Verein zusammenkommen und "eine Lösung" finden würden. Dass er gerne bleiben würde, habe er "ja schon gesagt".

In der Folge sollen ihm die Münchner Bosse ein Angebot über drei weitere Jahre an der Säbener Straße gemacht haben, allerdings zu deutlich geringeren Bezügen. Sein aktuelles Arbeitspapier endet am 30. Juni.

Wie der "Bild"-Podcast "Bayern Insider" am Donnerstag enthüllte, hat Sané die Offerte mittlerweile angenommen. In der kommenden Woche sollen demnach letzte Details geklärt und die Unterschriften gesetzt werden.

Bis 2028 erhält Sané, der 2020 von Manchester City zum FC Bayern gewechselt war, demnach zehn Millionen Euro pro Jahr, hinzu kommen fünf weitere Millionen durch mögliche Bonuszahlungen. Bisher soll er stolze 20 Millionen Euro p.a. kassiert haben.

Leroy Sané beim FC Bayern lange Zeit Streichkandidat

In der laufenden Spielzeit verbuchte Sané in bislang 26 Partien neun Tore und fünf Assists - nie zuvor traf der Tempodribbler in der Bundesliga häufiger.

Über weite Strecken der Saison hatte der frühere Schalker in München als Streichkandidat gegolten, ein starkes Kalenderjahr 2025 löste in der Führungsetage jedoch ein Umdenken aus.

Parallel dazu gab es laut "tz" reges Interesse aus Saudi-Arabien an Sané. Ganz konkret soll der Top-Klub Al-Ittihad mit Ex-Real-Goalgetter Karim Benzema um den 29-Jährigen gebuhlt und ihn mit unmoralischen Summen geködert haben.

Auch der FC Arsenal soll im Rennen gewesen sein, sogar von einem konkreten Austausch mit dem Management des Spielers war zwischenzeitlich die Rede.

Allem Anschein nach gehen der FC Bayern und Leroy Sané nun aber gemeinsam in die Zukunft.