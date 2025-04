Bleibt Chukwuemeka beim BVB? So reagiert Kovac

IMAGO/UWE KRAFT

Carney Chukwuemeka läuft in der Rückrunde für den BVB auf

Carney Chukwuemeka ist bis zum Saisonende vom FC Chelsea an Borussia Dortmund ausgeliehen. Und dann? BVB-Cheftrainer Niko Kovac ist von den Qualitäten des Engländers überzeugt und hätte ihn in Zukunft wohl gerne weiterhin in den eigenen Reihen.

Angesprochen auf die sportliche Zukunft von Carney Chukwuemeka, hielt sich Borussia Dortmunds Cheftrainer Niko Kovac im Interview mit den "Ruhr Nachrichten" bedeckt. Der 21-Jährge werde "mindestens bis zum Saisonende" noch für den BVB auflaufen, sagte der Coach mit einem Augenzwinkern.

Angesprochen auf die im Sommer stattfindende Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli), sagte Kovac mit Blick auf Chukwuemeka: "Er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni dieses Jahres bei uns. Um alles Weitere kümmern sich Lars Ricken und Sebastian Kehl."

Dortmunds Cheftrainer hält jedenfalls große Stücke auf den zentralen Mittelfeldmann. "Dass er große Qualitäten hat, sehen wir alle. Aber wir sehen auch, dass er nicht zu 100 Prozent fit ist. Er hat aus verschiedenen Gründen in der Vergangenheit zu wenig Minuten in seinen Knochen gehabt, zu wenig hohe Belastung. Dennoch hilft er uns ungemein", befand Kovac.

BVB zum Abwarten verdammt

Chukwuemeka war im Winter vom FC Chelsea zu Borussia Dortmund gestoßen. Der Engländer absolvierte seitdem zehn Pflichtspiele für den BVB.

"Bild" zufolge könnten die Schwarz-Gelben den Youngster per Kaufoption für 30 bis 35 Millionen Euro fest verpflichten. Die Verantwortlichen würden in den anstehenden Verhandlungen mit den Blues versuchen, "die Ablösesumme zu senken beziehungsweise sich auf alternative Transfermodelle zu einigen", schrieb die Boulevardzeitung zuletzt.

"Wir machen uns über die neue Saison noch gar nicht so viele Gedanken, weil wir noch nicht richtig planen können. Zuallererst geht es um die nächsten vier Spiele, die wir alle gewinnen wollen. Danach wissen wir, was im Sommer überhaupt möglich sein wird", sagte Kovac den "Ruhr Nachrichten" hinsichtlich der sportlichen Lage des Tabellensiebten der Fußball-Bundesliga.

Chukwuemeka werde "erst einmal zum FC Chelsea zurückkehren. Was danach passiert, steht noch in den Sternen. Dass er Qualitäten hat und dass er mir gefällt, dass er uns allen gefällt, das ist ganz klar. Aber Chelsea ist intelligent genug, das Prozedere so zu gestalten, dass sie Profit daraus ziehen werden", so Kovac.