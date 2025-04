DFB bestätigt vorzeitigen Trainer-Abschied

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Sandro Wagner (r.) verlässt die Nationalmannschaft

Assistenztrainer Sandro Wagner verlässt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach dem Final Four der Nations League im Sommer vorzeitig. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitagmittag offiziell mit.

Die Liaison zwischen Sandro Wagner und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft endet im Sommer. Wie der DFB am Freitagmittag bestätigte, verlässt der Assistent von Cheftrainer Julian Nagelsmann das Team auf eigenen Wunsch.

Wagner wird beim Final Four der Nations League im Sommer letztmals auf der DFB-Bank Platz nehmen und seine Karriere anschließend an einem anderen Ort fortsetzen.

"Als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft zu arbeiten, war und ist eine riesige Ehre für mich. Ich werde immer dankbar für diese Chance sein und bin stolz, dass wir mit einem tollen Trainerteam richtig viel auf den Weg gebracht haben", wird der 37-Jährige in einem offiziellen Statement zitiert.

Er möchte "bald den nächsten Schritt gehen. Es ist kein Geheimnis, dass es mein großer Wunsch ist, irgendwann selbst als Cheftrainer zu arbeiten. Mit dem Start meiner Fußballlehrer-Ausbildung im Januar ist mir das immer klarer geworden. Darüber habe ich alle Beteiligten in offenen und sehr guten Gesprächen informiert. Ich bin dankbar für ihr Verständnis", verriet Wagner.

Nagelsmann und Völler schwärmen von Wagner

Bundestrainer Nagelsmann zeigte Verständnis für die Entscheidung. "Sandro hat unser Team mit seiner Expertise und als Person bereichert. Was als Projekt für die Heim-EM 2024 begann, hat sich zu einer längeren und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Benjamin Glück und dem gesamten Trainerteam entwickelt, die wir gerne noch gemeinsam mit dem Nations-League-Titel in München abschließen möchten", so der 37-Jährige.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler zeigte sich davon überzeugt, "dass wir Sandro schon bald als Cheftrainer an der Seitenlinie wiedersehen werden. Er wird seinen Weg gehen!"

Wagner hatte im September 2023 als Co-Trainer bei der A-Nationalmannschaft angeheuert. Zuvor war der Ex-Torjäger Assistent der deutschen U20-Auswahl. Wohin es Wagner nach seinem DFB-Abschied zieht, ist noch nicht bekannt.