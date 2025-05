Die Schale ist zurück, das Selbstverständnis noch nicht

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Thomas Müller ist zum 13. Mal deutscher, Harry Kane zum ersten Mal überhaupt Meister

Der FC Bayern ist zum 34. Mal in seiner Vereinshistorie deutscher Meister. Die Schale ist zurück in München, das Selbstverständnis vergangener Zeiten allerdings noch nicht. Ein Kommentar.

Der FC Bayern ist nach einjähriger Abstinenz zurück auf dem Bundesliga-Thron! Wirklich Spannung kam im Fernduell mit Bayer Leverkusen nicht auf. Dafür waren die Münchner zum einen konstanter als in der Vorsaison, andererseits blieben die Rheinländer insgesamt hinter den Leistungen aus der Double-Spielzeit zurück.

Der so häufig zitierte "ehrlichste Titel" ist zurück beim Rekordmeister - und das verdient. Der FC Bayern ist wieder die beste Fußball-Mannschaft Deutschlands!

Die zurückeroberte Schale sollte dennoch nicht über die Baustellen an der Säbener Straße hinwegtäuschen. Das Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal sowie der deutlich verpasste "Titel dahoam" in der Champions League zeigen, dass die Münchner nicht frei von Sorgen sind.

FC Bayern zu sehr von der Offensive abhängig

So zählt die Defensive aktuell nicht zur internationalen Spitzenklasse, wie erst kürzlich im Königsklassen-Viertelfinale gegen Inter Mailand abermals ersichtlich wurde. Auch in der Bundesliga war der FC Bayern hinten nicht immer sattelfest. Die unerklärliche 2:3-Heimspleite gegen den VfL Bochum und die fast verspielte 4:0-Führung beim 4:3 gegen Aufsteiger Holstein Kiel lieferten den Beweis. In der Defensive bedarf es in der kommenden Transferperiode personelle Nachbesserungen.

Zu sehr musste sich der FC Bayern in dieser Saison auf seinen Offensivmotor verlassen. Stockte dieser, traten Probleme auf.

Hier kommt zwangsläufig Torjäger Harry Kane ins Spiel. Wie abhängig der FC Bayern vom englischen Superstar ist, zeigte sich vor allem beim Pokal-Aus gegen Bayer Leverkusen (0:1), als der Mittelstürmer verletzt fehlte. Die Kaderplaner sollten sich im Sommer nach einem Backup umschauen, um den 31-Jährige in Zukunft mehr Verschnaufpausen geben zu können. Nicht selten wirkte Kane trotz seiner Tore in der Rückrunde müde.

FC Bayern hat trotz der Meisterschaft Luft nach oben

Beim FC Bayern gibt es trotz der Meisterschaft also noch Luft nach oben. Nach der titellosen Saison unter Thomas Tuchel haben die Münchner wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Nachfolger Vincent Kompany hat es geschafft, wieder eine Einheit zu formen.

Von der Dominanz vergangener Triple-Jahre ist der FC Bayern aber noch ein weites Stück entfernt. Um in Europa ebenfalls wieder der Spitze anzugehören, müssen die richtigen Schlüsse aus der Saison gezogen werden. Die Schale ist zurück in München, das Selbstverständnis noch nicht.