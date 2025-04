Diesen Torjäger will der HSV im Aufstiegsfall holen

IMAGO/Tomas Sisk

Angeblich ein heißer Kandidat beim HSV: Matija Frigan

Obwohl die Ergebnisse zuletzt nicht mehr gestimmt haben, befindet sich der HSV auf Aufstiegskurs. Sollte die ersehnte Rückkehr in die Bundesliga im siebten Anlauf endlich gelingen, müsste der Kader der Rothosen freilich auf mehreren Positionen verstärkt werden. Für den Angriff haben die Hanseaten offenbar schon einen Kandidaten im Auge.

Dass der Hamburger SV im Aufstiegsrennen so gut dasteht, ist nicht zuletzt seinen treffsicheren Stürmern zu verdanken. Neuzugang Davie Selke steht bei bärenstarken 19 Toren, Youngster Ransford Königsdörffer war bislang elf Mal erfolgreich und auch der zwischenzeitlich verletzte Robert Glatzel jubelte immerhin acht Mal.

HSV-Coach Merlin Polzin hat vorne also die Qual der Wahl - und doch schauen sich die Verantwortlichen laut "Transfermarkt" derzeit nach einem weiteren Neuner um. Dabei soll der junge Kroate Matija Frigan zunehmend in den Fokus rücken.

Der 22-Jährige steht in Belgien bei KVC Westerlo unter Vertrag, in der laufenden Saison glänzte er mit elf Toren und drei Vorlagen in 34 Erstliga-Begegnungen.

Mit seinen Leistungen soll der noch bis 2028 gebundene U21-Nationalspieler europaweit zahlreiche Interessenten auf den Plan gerufen haben, unter anderem aus der Bundesliga und der Primera División.

HSV führt erste Gespräche mit Frigan

Nach "Transfermarkt"-Informationen hat der HSV bereits erste Gespräche mit Frigan geführt, beobachtet wurde er demnach zuletzt vor wenigen Wochen.

Stemmen könnten die Rothosen den Deal allerdings nur im Aufstiegsfall, schließlich hatte Westerlo vor zwei Jahren selbst schon 5,5 Millionen Euro in Frigans Dienste investiert.

Vier Spieltage vor Schluss belegen die Hamburger den zweiten Tabellenplatz, vier Punkte trennen sie vom 1. FC Magdeburg auf Relegationsrang drei. An der Spitze steht der 1. FC Köln.

Im Heimspiel gegen den Karlsruher SC soll am Sonntag (13:30 Uhr) der nächste Schritt Richtung Bundesliga gemacht werden. In den vergangenen Jahren war der einstige Dino des Oberhauses mehrfach auf der Zielgeraden noch gescheitert.