FC Liverpool lechzt nach "Moment für die Ewigkeit"

IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Arne Slot und der FC Liverpool stehen dicht vor dem Titelgewinn in der Premier League

Am Sonntag kann sich der FC Liverpool vorzeitig zum englischen Meister küren - weil dem Nachfolger von Jürgen Klopp etwas gelang, was ihm zuvor kaum jemand zugetraut hatte.

Nicht nur als exzellenter Taktiker hebt sich Arne Slot von vielen seiner Trainerkollegen ab - der Mann versteht auch etwas von Einfühlungsvermögen.

"Das Einzige, was die Fans wollen, ist, dass wir die Liga gewinnen", sagte der Coach des FC Liverpool am vergangenen Wochenende, "nach einem Meistertitel in 35 Jahren, an dem sie wegen Corona nicht beteiligt waren." Der Anhang lechzt nach der großen Meistersause - am Sonntag steht der "Moment der Ewigkeit" endlich bevor.

So hatte Außenverteidiger Trent-Alexander Arnold das bezeichnet, was Klub und Fans nach dem Heimspiel gegen Tottenham Hotspur um 17.30 Uhr (Sky) erwarten könnte.

Erstmals seit 2020 - als Jürgen Klopp dem stolzen Verein die erste Meisterschaft nach 30 langen Jahren des Wartens bescherte - können sich die Reds die Krone in England aufsetzen. Und diesmal dürften auch die Fans mitfeiern. "Sie waren involviert, aber nicht so sehr, wie sie es wahrscheinlich wollten", sagte Slot über die pandemiegebremste Party vor fünf Jahren.

Diesmal gäbe es allseits kein Halten mehr - ein Punktgewinn gegen die Spurs vorausgesetzt. Dann wäre dem LFC der Meisterpokal vier Spieltage vor Saisonende nicht mehr zu nehmen, schon jetzt beträgt der Vorsprung auf den Zweiten Arsenal, der ein Spiel mehr absolviert hat, zwölf Punkte. Dass Slot und Co. nicht bereits am Mittwoch auf der Couch feiern durften, lag einzig daran, dass sich die Londoner am Mittwoch gegen Crystal Palace zu einem 2:2 mühten - und das Fest des Konkurrenten so verschoben.

Liverpool kann mit Manchester United gleichziehen

Dass Liverpool am Sonntag nun selbstständig den letzten Schritt geht, daran hegt kaum einer mehr Zweifel - auch wenn Slot am Freitag sagte: "Wir haben noch einen Job zu erledigen." Der Coach sieht sich und sein Team angesichts der Umstände des Corona-Titels vor fünf Jahren in einer "großen Verantwortung". Mit dem 20. Titel würde der Klub mit Rekordmeister Manchester United gleichziehen, vorherzusehen war der Durchmarsch in der Premier League nicht.

Denn dem beim Fanvolk verehrten Jürgen Klopp, der nicht nur den Meisterpokal, sondern 2019 auch noch den Champions-League-Pott an die Anfield Road brachte, folgte im Sommer der bis dato weitgehend unbekannte Arne Slot. Doch der 46-Jährige schaffte es, Klopps Gegenpressing-Fußball gar noch zu verfeinern, ihn um stabilisierende Elemente zu erweitern. Inzwischen ist Slot ebenso wie einst Klopp Fanliebling - mit eigenem Song.

"Es war schwierig, Jürgen Klopps Arbeit noch zu verbessern", lobte Luis Enrique, Trainer von Paris St. Germain, im Vorfeld des Aufeinandertreffens mit Liverpool im Achtelfinale der diesjährigen Champions-League-Saison, "aber Slot hat ein fast perfektes Team erschaffen."

Jedoch: In der Königsklasse setzte sich PSG durch. Auch nach der bevorstehenden Meisterschaft, die am Sonntag begossen werden soll, ist das Werk von Arne Slot noch nicht vollendet.