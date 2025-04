"Wahnsinn": Union Berlin greift nach Aufstieg

IMAGO / Contrast/SID/IMAGO/O.Behrendt

Ailien Poese steht vor dem Aufstieg mit Union Berlin

Vor einem Jahr spielten die "Eisernen Ladies" noch in der Regionalliga, nun stehen die Frauen von Union Berlin vor dem Durchmarsch in die Fußball-Bundesliga.

Im Endspurt einer starken Zweitliga-Saison können die Köpenickerinnen im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 13:00 Uhr) den Aufstieg perfekt machen.

"Es ist Wahnsinn. Wir haben seit 15 Jahren in Berlin keinen Erstligisten gehabt. Wir können und wollen diesen Schritt unbedingt gehen", sagte Trainerin Ailien Poese: "Es hat eine große Bedeutung sowohl für die Stadt als auch für den Verein, der viel investiert und gute Rahmenbedingungen geschaffen hat."

Der Aufstieg soll im Stadion An der Alten Försterei gefeiert werden. Im Vorverkauf hat der Klub mehr als 10.000 Tickets abgesetzt. "Wir wollen den Aufstieg vorzeitig perfekt machen", sagte Poese.

Die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg stehen bereits als Aufsteiger fest. In der kommenden Saison sind in der Bundesliga 14 statt zwölf Teams am Start. Es gibt nur einen Absteiger und drei Aufsteiger.