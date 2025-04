Kane erklärt Tränen und reagiert auf Titel-Fluch-Ende

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane wird mit dem FC Bayern wohl seinen ersten Titel feiern können

Harry Kane ist kurz davor seinen Titel-Fluch zu brechen und mit dem FC Bayern die Meisterschaft zu feiern. Nun hat der Stürmer erklärt, warum nach dem Champions-League-Aus Tränen kullerten und wie viel ihm gleichzeitig der anstehende Bundesliga-Titel bedeutet.

Wenn der FC Bayern am Samstagnachmittag gegen Mainz 05 siegreich ist (15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) und Bayer Leverkusen gleichzeitig nicht gegen den FC Augsburg gewinnt, dann könnten die Münchner schon an diesem Wochenende die Meisterschaft feiern. Das wäre vor allem für Angreifer Harry Kane eine Genugtuung.

Von der Münchner "tz" gefragt, was es ihm bedeute, endlich seinen ersten Titel zu gewinnen, sage Kane: "Das wäre großartig!"

Mit Blick auf die vielzitierte Titellosigkeit, die Kane bislang umgibt, der trotz der vielen Tore und Top-Spiele bei Tottenham Hotspur, der englischen Nationalmannschaft und eben nun beim FC Bayern noch nichts Greifbares im Trophäenschrank hat, fügte er lachend an: "Vielleicht würde es ein paar Leute davon abhalten, darüber zu reden, dass ich noch keinen Titel gewonnen habe."

Es sei jedenfalls "ein großes Fest, wenn es uns nach all der harten Arbeit und dem Engagement, das wir diese Saison investiert haben, gelingt", betonte er gegenüber der Zeitung.

FC Bayern: Kane erklärt Tränen in Mailand

Allerdings ist Kane Sportsmann genug, um selbst mit der greifbaren deutschen Meisterschaft in Sichtweise, schon wieder nach vorn zu schauen. "Der Fokus wird sich danach auf den nächsten Titel richten, denn im Fußball geht es immer weiter", kündigte der Engländer bereits an.

Zu gern hätte Kane in diesem Sommer in der Allianz Arena beim Finale Dahoam auch um den Triumph in der Champions League gespielt. Doch in Mailand schied der FC Bayern aus, Kane stand mit Tränen in den Augen vor der Fankurve der Münchner.

"Nach so einer Niederlage ist man immer enttäuscht. Wir spielen Fußball, um unsere Fans stolz zu machen, aber auch um uns selbst stolz zu machen", erklärte er seine Reaktion.

"Obwohl wir alles gegeben haben, unsere ganze Energie und unseren ganzen Fokus in dieses Spiel gesteckt haben, hat es einfach nicht geklappt mit dem Finale im eigenen Stadion. Ich weiß, dass die Fans immer zu uns halten werden, und wir werden versuchen, es ihnen zurückzugeben. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in der Champions League stärker zurückkommen werden", gab Kane die Richtung vor.