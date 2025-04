Ulm feiert Big Points im Abstiegskampf

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Ulm jubelt in Fürth

Der SSV Ulm hat nach einem Arbeitssieg neue Hoffnung im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga geschöpft.

Das Team von Trainer Robert Lechleiter feierte durch ein hart erkämpftes 1:0 (0:0) bei der SpVgg Greuther Fürth den ersten Auswärtssieg seit September und kletterte zumindest für eine Nacht auf den Relegationsrang 16. Auch Fürth muss damit wieder zittern.

Maurice Krattenmacher (62.) sorgte mit einem abgefälschten Distanzschuss für das einzige Tor in einem lange Zeit mäßigen Kellerduell. Drei Spieltage vor Schluss zog Ulm mit 29 Punkten an Mitaufsteiger Preußen Münster (28) vorbei, der am Samstag gegen den SV Darmstadt 98 wieder kontern kann. Fürth steht bei 35 Zählern.

Die 14.000 Fans bekamen vor allem vor der Pause eine äußerst dürftige Vorstellung beider Teams zu sehen. Ulm trat nach zwölf Auswärtsspielen ohne Sieg ebenso vorsichtig auf wie Fürth, das sechs Partien nicht mehr gewonnen hatte. Die beste Chance hatte Ulms Tom Gaal, dessen Versuch aus kurzer Distanz von Schlussmann Nahuel Noll pariert wurde (27.).

Nach dem Seitenwechsel ging Ulm immer höheres Risiko, um doch noch drei kostbare Punkte mitzunehmen. Krattenmacher belohnte seine Elf mit der Führung, ehe Fürth zur Schlussoffensive blies. Branimir Hrgota traf jedoch nur den Pfosten (68.).