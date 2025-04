PSG verliert erstmals in der Saison und verpasst Meilenstein

IMAGO/FEP

PSG hat verloren

Der französische Meister Paris Saint-Germain hat kurz vor Saisonende doch noch die erste Niederlage kassiert.

Der souveräne Tabellenführer verlor am 31. von 34 Spieltagen im heimischen Prinzenpark 1:3 (1:1) gegen den Tabellenvierten OGC Nizza.

PSG hätte als erstes Team in der Geschichte der Ligue 1 den Titel ohne Niederlage gewinnen können.

Die elfte Meisterschaft in den vergangenen 13 Jahren war der Mannschaft von Trainer Luis Enrique schon seit Wochen nicht mehr zu nehmen gewesen.

Großes Ziel ist nun das Triple: Im Pokal geht es im Endspiel am 24. Mai gegen Stade Reims, in der Königsklasse wartet am Dienstag (21:00 Uhr) das Halbfinal-Hinspiel beim FC Arsenal.