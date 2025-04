Enthüllt: Chelsea-Star flirtet mit dem FC Bayern

IMAGO/Visionhaus

Christopher Nkunku (r.) und der FC Bayern: Wird der Flirt im Sommer heiß?

Christopher Nkunku wurde bereits im Winter mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Flirt zwischen dem Offensivspieler des FC Chelsea und dem Fußball-Bundesligisten geht offenbar weiter.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk auf seiner eigenen Website berichtet, kann sich Christopher Nkunku einen Wechsel zum FC Bayern wohl weiterhin vorstellen.

Der 27-Jährige war im Winter angeblich ein ernsthaftes Thema an der Säbener Straße. Münchens Sportvorstand Max Eberl soll damals sogar persönlich mit dem Angreifer telefoniert haben. Ein Transfer folgte jedoch nicht, Nkunku blieb beim FC Chelsea.

Und im Sommer? Der Franzose strebt offenbar einen Abschied von den Blues an, soll sich nach Interessenten umschauen. An der Stamford Bridge ist Nkunku zumeist nur zweite Wahl.

Falk schätzt einen potenziellen Wechsel zum FC Bayern derzeit aber als eher unwahrscheinlich ein. Der FC Chelsea soll im Winter nämlich rund 70 Millionen Euro für den ehemaligen Leipziger verlangt haben.

Lässt der FC Bayern Mathys Tel ziehen?

Sollte der FC Bayern allerdings Mathys Tel an Tottenham Hotspur verkaufen, könnte sich womöglich doch noch eine Möglichkeit auftun, so der Tenor. Der 19-Jährige ist noch bis zum Saisonende vom deutschen Rekordmeister an die Spurs verliehen.

Die Nordlondoner haben eine Kaufoption, die Medienberichten zufolge bei rund 60 Millionen Euro liegen soll. Laut Falk würde es Gerüchte geben, "dass die Spurs versuchen, ihn zu einem niedrigeren Preis zu bekommen".

Aktuell wird allen voran Bayer Leverkusens Ausnahmekönner Florian Wirtz als heißes Transfer-Thema rund um den FC Bayern genannt. Für den deutschen Nationalspieler wäre allerdings eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich fällig.

Ob im Falle eines erfolgreichen Vorstoßes dann noch Geld für weitere kostspielige Neuzugänge übrig wäre? Fraglich.