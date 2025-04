Abstieg von Jahn Regensburg rückt näher

IMAGO/Ren Vigneron

Jahn Regensburg verpasst den Sieg gegen Eintracht Braunschweig

Der Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga ist für Jahn Regensburg kaum noch zu verhindern.

Im sportlich überlebenswichtigen Kellerduell mit Eintracht Braunschweig musste sich der abgeschlagene Tabellenletzte mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Robin Ziegele (4.) sorgte zwar für die frühe Führung des Gastgeber, Jannis Nikolaou (6.) konterte jedoch schnell für die zuletzt formstarken Braunschweiger.

In den verbleibenden drei Spielen gegen Köln, Karlsruhe und Darmstadt benötigen die Regensburger, die zudem eine deutlich schlechtere Tordifferenz als die Konkurrenten aufweisen, ein Fußball-Wunder für den Klassenerhalt. Schon am kommenden Wochenende könnte die direkte Rückkehr in Liga drei besiegelt sein. Braunschweig geht mit einem Polster auf den Relegationsplatz in den Schlussspurt.

Nach den jüngsten beiden Heimsiegen schöpfte Regensburg durch die frühe Führung nach einer Ecke weitere Hoffnung. Schnell folgte jedoch ein Dämpfer, als Nikolaou per Abstauber traf. Beiden Teams war in einer intensiven Partie in der Folge anzumerken, um was es geht. Chancen ergaben sich auf beiden Seiten zumeist nach Standardsituationen.

Von den Gästen kam im Laufe der zweiten Halbzeit immer weniger, Regensburg stemmte sich dagegen vor allem in der Schlussphase mit aller Kraft gegen den drohenden Abstieg. Die Offensivaktionen des Teams von Trainer Andreas Patz waren aber häufig zu ungenau.