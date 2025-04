Preußen Münster rutscht auf Abstiegsplatz

IMAGO/Revierfoto

Preußen Münster muss um den Klassenerhalt zittern

Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat im Abstiegskampf eine Niederlage abgewendet, ist aber dennoch auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht.

Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann erkämpfte im Heimspiel gegen Darmstadt 98 nach Rückstand ein 1:1 (0:1) und ist nach dem 31. Spieltag punktgleich mit dem SSV Ulm, hat drei Spieltage vor Saisonende aber das um vier Treffer schlechtere Torverhältnis als der Mitaufsteiger auf dem Relegationsrang.

Joshua Mees (63.) erzielte nach der Pause den Ausgleich für Münster, nachdem Luca Marseiler (45.+1) die Gäste kurz vor dem Halbzeitpfiff in Führung gebracht hatte. Am Freitag hatte Mitaufsteiger SSV Ulm durch einen Arbeitssieg bei der SpVgg Greuther Fürth (1:0) den 16. Platz von den Münsteranern erobert.

Münster gastiert am letzten Spieltag (18. Mai) in Ulm. Die Darmstädter Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt beseitigte durch das Remis die letzten rechnerischen Zweifel am Klassenerhalt.

Münster und Darmstadt setzten in einem niveauarmen Spiel kaum spielerische Akzente. Die Führung der Gäste fiel dementsprechend aus dem Nichts. Nach einem Zusammenspiel mit Isac Lidberg tauchte Marseiler frei vor dem gegnerischen Tor auf und verwandelte präzise mit links.

Im zweiten Abschnitt war zunächst Geduld gefragt: Nach einem vermeintlich Foulspiel von Mees an Killian Corredor (48.) entschied Schiedsrichter Lukas Benen (Nordhorn) zunächst auf Strafstoß, um seine Entscheidung nach fast sechsminütiger Unterbrechung und Ansicht der Videobilder zu revidieren.

Mees war dann auf der anderen Seite bei der ersten echten Münsteraner Torchance per Kopf zur Stelle. In der Folge war Münster die etwas aktivere Mannschaft und drängte auf die Führung.