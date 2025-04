Hoffenheims U23 folgt Duisburg in 3. Liga

IMAGO/Avanti/Ralf Poller/SID/IMAGO/Avanti/Ralf Poller

Dusche für Hoffenheims Trainer Vincent Wagner

Nach dem MSV Duisburg hat auch die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga geschafft.

Die U23-Mannschaft der Sinsheimer sicherte sich am Samstag durch den 1:0 (1:0)-Erfolg bei Eintracht Frankfurt II vorzeitig die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest. Bereits am Freitag war Duisburg in der West-Staffel der direkte Wiederaufstieg gelungen.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner (69 Punkte) liegt drei Spieltage vor Schluss uneinholbar zwölf Zähler vor Verfolger SGV Freiberg (57), auch Kickers Offenbach (56) kann die Kraichgauer trotz eines weniger absolvierten Spiels nicht mehr einholen. Es ist der erste Aufstieg der Hoffenheimer Zweitvertretung in die 3. Liga.