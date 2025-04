FIFA veranstaltet Gedenk-Partie für Papst Franziskus

AFP/SID/PREDRAG MILOSAVLJEVIC

FIFA-Präsident Gianni Infantino

Der Weltverband FIFA wird in Gedenken an den verstorbenen Papst Franziskus ein Spiel für Kinder und Fußball-Legenden veranstalten. Das kündigte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Rande der Beisetzung am Samstag in Rom an.

"Bei unserem letzten Treffen mit dem Papst im Februar hatten wir darüber gesprochen, dieses Jahr ein Spiel zu organisieren, um seine Leidenschaft für diesen Sport und die Verbindung zwischen jungen Menschen zu vereinen", sagte Infantino dem italienischen Sender Sky TG24: "Dieses Spiel wird sicherlich zu seinen Ehren und zu seinem Gedenken stattfinden." Ein Termin steht allerdings noch aus.

Papst Franziskus war ein großer Fußball-Fan. "Franziskus sagte immer, dass Fußball eine Schule des Lebens ist, in der man lernt, mit anderen zusammenzuleben, seine Gegner zu respektieren und die Regeln zu befolgen. Wenn ich an seine Worte über den Wert des Sports denke – wie er Menschen verbindet, Respekt lehrt und Werte vermittelt – bin ich sehr bewegt", sagte Infantino. Der argentinische Pontifex war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren verstorben.