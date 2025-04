Reynolds-Klub Wrexham marschiert in Liga 2 hoch

IMAGO/Paul Greenwood/SID/IMAGO/Paul Greenwood/Shutterstock

Feiern den Aufstieg: McElhenney (l.) und Reynolds (r.)

Die filmreife Erfolgsstory geht weiter: Der AFC Wrexham hat den Durchmarsch in die zweite englische Fußball-Liga geschafft.

Vor den Augen der prominenten Klubbesitzer und Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney gewann der walisische Traditionsverein am Samstag 3:0 (2:0) gegen Charlton Athletic und machte am vorletzten Spieltag der drittklassigen League One den dritten Aufstieg nacheinander perfekt.

Mit 89 Punkten ist Wrexham hinter dem dominanten Meister Birmingham City (102) nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen, die den direkten Weg in die Championship bringen.

Die Premier League ist für die Waliser somit nur noch einen weiteren Aufstieg entfernt, erstmals seit 1982 sind die "Roten Drachen" wieder zweitklassig.

Erst vor zwei Jahren war Wrexham nach 15 Jahren in den englischen Profifußball zurückgekehrt, es folgte der direkte Aufstieg in die League One, von wo es nun weiter nach oben geht. Die Übernahme durch Reynolds und McElhenney war im November 2020 durch die große Mehrheit der stimmberechtigten Vereinsmitglieder beschlossen worden, 2021 erfolgte der offizielle Kauf für umgerechnet knapp 2,8 Millionen Euro.

Das öffentliche Interesse an dem Klub stieg seither rasant an. Dank einer von Reynolds und McElhenney produzierten Doku-Serie hat Wrexham mittlerweile Fans auf der ganzen Welt. Die Waliser waren bereits auf einer Vorbereitungstour in den USA und trafen dort in Testspielen auf Manchester United und den FC Chelsea.