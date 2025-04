Watzke bestätigt Hummels-Gespräche beim BVB

IMAGO/Giuseppe Maffia

Mats Hummels war zuletzt wiederholt Thema beim BVB

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat bestätigt, dass sich Borussia Dortmund mit einer erneuten und zeitlich begrenzten Verpflichtung von Mats Hummels beschäftigt hat. Er stellte aber gleichzeitig klar, dass die Wahrscheinlichkeit auf ein drittes Engagement des Ex-Weltmeisters beim BVB derzeit nicht hoch sei.

"Wir haben das diskutiert. Aber Fakt ist ehrlicherweise, dass die Chancen kleiner sind als die Risiken", meinte der 65-Jährige bei seinem Auftritt im "Aktuellen Sportstudio" beim "ZDF".

Watzke führte anschließend dazu aus: "Der Mats ist einer der größten Spieler, die Borussia Dortmund jemals gehabt hat. Jetzt aktuell sind aber ein paar Spieler vorne. Und die jetzt die letzten Wochen die Spiele gewonnen haben, die gehen ja jetzt nicht freiwillig und sagen, jetzt setzen wir uns mal die Bank, weil der Mats jetzt für fünf Wochen da ist. Das muss man dabei berücksichtigen."

Borussia Dortmund hatte zuletzt die schwere Verletzung von Abwehrchef Nico Schlotterbeck verkraften müssen, sich danach aber auch ohne den Nationalspieler deutlich verbessert gezeigt und in der Bundesliga zuletzt 13 von 15 möglichen Punkten geholt. Dabei überzeugten neben Kapitän Emre Can auch Waldemar Anton und Niklas Süle in der BVB-Defensive, die zuvor bisweilen scharf kritisiert worden waren.

"Wir sind eigentlich so verblieben: Wenn sich bei uns noch einer verletzt aus der Defensive und nicht an der Club-Weltmeisterschaft teilnehmen kann, dann ist der Mats für uns die erste Alternative", stellte Watzke klar, wie fortan das weitere Vorgehen mit Mats Hummels besprochen sei, der selbst noch bis zum Saisonende an die AS Rom gebunden ist. Dort hatte er im Frühjahr sein Karriereende als aktiver Spieler nach dieser Spielzeit angekündigt.

Dortmunder Abschied für Hummels wohl im August

Die in dieser Dimension neu eingeführte Club-Weltmeisterschaft, die in den USA auch als Testlauf für die WM im kommenden Jahr dient, findet vom 15. Juni bis zum 13. Juli statt. Erstmals werden 32 Mannschaften an der Club-WM teilnehmen, aus Deutschland sind es Bayern München und Borussia Dortmund.

Der Vertrag von Hummels in Dortmund war vor einem Jahr nicht mehr verlängert worden. Der Weltmeister von 2014 werde aber noch einen großen Abschied erhalten, wahrscheinlich im August gegen Athletic Bilbao, kündigte Watzke an.