Lamine Yamal stichelt nach Pokalsieg gegen Real Madrid

IMAGO/Jose Breton

Lamine Yamal bei Barcas Pokalsause

Der FC Barcelona ist spanischer Pokalsieger und darf weiter vom Triple träumen. Barca-Youngster Lamine Yamal stichelte nach dem Finalsieg gegen Real Madrid in Richtung des Erzrivalen.

"Wenn sie ein Tor geschossen haben, war das egal, wenn sie zwei geschossen haben, war das auch egal. Dieses Jahr können sie uns nicht schlagen, und das hat sich bewahrheitet", wird Lamine Yamal nach dem Pokalsieg des FC Barcelona von der "Marca" zitiert.

Barca hatte zuvor ein dramatisches Finale gegen Real Madrid mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen. Nach dem Führungstreffer von Pedri (28.) drehten die Königlichen die Partie durch die Tore von Kylian Mbappé (70.) sowie Aurélien Tchouaméni (77.) zunächst. Ferran Torres (84.) rettete Barca in die Verlängerung. Hier erzielte Jules Koundé in der 116. Spielminute den goldenen Treffer für die Mannschaft von Cheftrainer Hansi Flick.

In der Nachspielzeit der Verlängerung kochten dann die Emotionen über. Antonio Rüdiger, Lucas Vázquez und Jude Bellingham sahen allesamt die Rote Karte, der deutsche Nationalspieler warf von der Ersatzbank einen Eisbeutel in Richtung des Schiedsrichters.

FC Barcelona träumt unter Flick vom Titel

Während Real Madrid reichlich Frust schob, darf der FC Barcelona weiter von Triple träumen. Die Katalanen liegen in der spanischen Liga aktuell viel Punkte vor dem Erzrivalen. Barca ist in der Champions League ebenfalls noch dabei, trifft im Halbfinale hier auf Bayern-Bezwinger Inter Mailand.

"Das körperlich anstrengendste, ganz sicher. Wir haben gezeigt, dass wir eine großartige Mannschaft sind und nicht aufgeben. Noch besser ist es, wenn der Gegner Madrid heißt, und die sind so fordernd", sagte Ferran Torres nach dem Pokal-Triumph am Samstagabend.

Der FC Barcelona und Real Madrid sehen sich in dieser Saison noch am 35. Spieltag in La Liga (11. Mai) wieder. Die Flick-Elf will dann den nächsten Prestigesieg feiern.